Trasee modificate la RATB in acest weekend

Astfel,vor functiona pe traseele de baza intre terminalele Opera Nationala, respectiv Gara de Nord si intersectia Splaiul Independentei/Str. B.P. Hasdeu apoi pe un traseu modificat pe Str. B.P. Hasdeu, Bd. Mihail Kogalniceanu, Str. Schitul Magureanu, Pod Izvor, Splaiul Independentei. Celalalt sens nu se modifica.va functiona pe traseul de baza intre terminalul C.E.T. Vest Militari si intersectia Cal. 13 Septembrie/Bd. Libertatii, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Libertatii, cu intoarcere in rondul Piata Regina Maria.Pe traseul modificat autobuzele vor opri pe Bd. Regina Maria (in rond) comun cu cele ale liniei 117.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Valea Oltului si intersectia Str. Izvor/ Str. B.P. Hasdeu/Bd. Natiunile Unite, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Str. Natiunile Unite, Splaiul Independentei, apoi traseul de baza.Autobuzele vor opri in statiile corespunzatoare liniei 136.va functiona pe sensul catre Piata Unirii, pe traseul de baza intre Cartier 16 Februarie si intersectia Str. Vasile Parvan/ Bd. Mihail Kogalniceanu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mihail Kogalniceanu, Str. Schitul Magureanu, Pod Izvor, Splaiul Independentei, pana la Piata Unirii. Celalalt sens nu se modifica.va functiona pe sens Piata Unirii, pe traseul de baza intre terminalul Grup Scolar Auto, si intersectia Splaiul Independentei/Str. B.P. Hasdeu apoi pe un traseu modificat pe Str. B.P. Hasdeu, Bd. Mihail Kogalniceanu, Str. Schitul Magureanu, Pod Izvor, Splaiul Independentei. Celalalt sens nu se modifica.De la 8:30 si pana la ora 14:00,va functiona pe traseul de baza intre Cora Pantelimon si Piata Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I.C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei, pana la Opera Nationala.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Gara Progresul, si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prin Splaiul Unirii, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Serban Voda, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Cartier Confort Urban si Piata Unirii unde va intoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Voda, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de baza.va functiona pe traseul de baza intre terminalul C.E.T. Sud Vitan si intersectia Calea Vitan/Calea Dudesti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu intoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independentei, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piata Universitatii, Bd. I.C. Bratianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Pasajul Marasesti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Romprim si intersectia Calea Vitan/Calea Dudesti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Bratianu, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei pana la Opera Nationala.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Gara Basarab si intersectia Str. Traian/Cal. Calarasi, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Cal. Calarasi, Str. Delea Noua, Bd. Decebal, Piata Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul C.E.T. Vest Militari si intersectia Cal. 13 Septembrie/Bd. Libertatii, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Libertatii, cu intoarcere in rondul Piata Regina Maria.Pe traseul modificat autobuzele vor opri pe Bd. Regina Maria (in rond) in statiile corespunzatoare liniei 117.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Platforma Comerciala Arcade Berceni si Piata Unirii unde va circula din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Voda, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Str. Dr. C-tin Istrate, apoi traseul actual.va functiona intre terminalul Piata de Gros si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Unirii, Calea Vacaresti, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Turnu Magurele si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prin Splaiul Unirii, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Piata Presei si intersectia Bd. Regina Elisabeta/Calea Victoriei, apoi pe Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Calea Mosilor, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Valea Oltului si intersectia Calea 13 Septembrie/Str. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Str. Tudor Vladimirescu, Bd. George Cosbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Voda, cu intoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.va functiona pe traseul de baza intre terminalul Aeroportul Henri Coanda si Pasajul Unirii, apoi prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Marasesti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Voda, cu intoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Bratianu, apoi traseul actual.A.G.