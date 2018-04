Un vatman din Bucuresti a lasat in statie un copil si a inchis usile inainte sa coboare si bunicul

Ziare.

Mama fetitei critica intr-o postare pe Facebook atitudinea angajatului RATB si cere sa fie dat afara. Reprezentantii Regiei spun ca nu tolereaza astfel de comportamente si ca vor fi luate masuri dupa ce vor asculta si punctul de vedere al barbatului. Se poate merge pana la desfacerea contractului de munca al vatmanului, precizeaza RATB."RATB, ar trebui sa va educati angajatii si sa ii dati afara pe magari! Azi, pe linia tramvaiului 1, la statia Lunca Barzesti, pe la ora 12.10, un destept de vatman mi-a speriat copilul de moarte! Este incalificabil ce a facut acest om! S-a gandit el, in prostia lui, sa inchida usile si sa ignore ca un batran, respectiv bunicul fetei mele, cobora mai greu din tramvai", scrie Cristina Ologeanu, mama fetitei, pe pagina sa de Facebook.Ea povesteste ca fetita a coborat in statie, insa bunicul ei a ramas in tramvai pentru ca vatmanul a inchis usile si a plecat si, desi ceilalti calatori au strigat la el sa opreasca, acesta si-a continuat drumul."In timp ce fiica mea deja coborase din tramvai, dobitocul a inchis usile si tataie a ramas in tramvai. Copilul a inceput sa urle, sa tipe, sa alerge dupa tramvai, pe sine. Oamenii au tipat sa opreasca tramvaiul, dar dobitocul si-a vazut de drum. Noroc ca a recunoscut-o cineva in statie pe fii-mea si a adus-o acasa in siguranta. Vatmanul a oprit abia la urmatoarea statie... (...) Nu se poate asa ceva! Nu te uiti in oglinda inainte sa inchizi usile? Asta ar trebui dat afara!", scrie Cristina Ologeanu.Reprezentantii RATB au declarat pentru News.ro ca au primit sesizare din partea mamei fetitei cu privire la acest caz si vor face verificari pentru a stabili ce s-a intamplat. Ei au subliniat ca nu tolereaza acest tip de comportament, iar dupa ce vor asculta si punctul de vedere al vatmanului, vor lua masurile care se impun, pana la desfacerea contractului de munca, daca va fi cazul.In urma cu aproximativ doua saptamani, un angajat al RATB a fost cercetat disciplinar dupa ce nu a oprit plugul pe care il conducea si cu care deszapezea liniile de tramvai in dreptul statiei in care se aflau mai multe persoane. La trecerea plugului, oamenii nu au avut unde sa se adaposteasca si au fost loviti de zapada si gheata adunate in lamele plugului.