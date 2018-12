Ciolos cere UDMR sa renunte la proiectul care lasa deschisa posibilitatea unei autonomii speciale

Ziare.

In interiorul unui proiect legislativ pentru "transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918", UDMR a strecurat, luni, posibilitatea infiintarii unor regiuni de dezvoltare separate, care pot obtine "un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa".Parlamentarii UDMR isi fundamenteaza proiectul pe textul Rezolutiei de la Alba Iulia."Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va primi drept de reprezentare in corpurile legiuitoare si la guvernarea tarii in proportie cu numarul indivizilor ce-l alcatuiesc", prevede subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918In acest context, Miscarea Romania Impreuna cere UDMR retragerea acestui proiect si subliniaza ca Romania are datoria de a avea grija de toti cetatenii sai, indiferent de nationalitate, religie sau zona in care locuiesc."Proiectele de lege promovate zilele acestea prin care se propun enclavizari sunt pretextul unei eliberari etnice. Ne aflam in momentul in care o forta politica se foloseste de slabiciunea puterii de la Bucuresti pentru a-si promova un proiect care pune in disonanta cetatenii Romaniei. Este inadmisibil un astfel de comportament politic pentru orice politician responsabil", arata Miscarea Romania Impreuna.Fondatorul RO+, fostul premier Dacian Ciolos, a precizat, intr-un comunicat de presa, ca "Romania este o tara care apartine fiecarui cetatean roman"."Suferim cu totii din aceleasi motive, ne confruntam cu aceleasi probleme. Judetele cu populatie majoritar maghiara primesc de la bugetul de stat mai mult decat dau. Dar asta nu inseamna altceva decat ca o posibila enclavizare ar afecta cetatenii acestor judete. Politica oportunista este mereu daunatoare, iar efectele ei negative sunt platite de catre cetateni, nu de catre politicianul care isi promoveaza propriul interes. UDMR ar trebui sa isi retraga proiectul de lege si sa nu mai speculeze slabiciunea PSD. Asa cum orice partid parlamentar este raspunzator pentru efectele propriilor politici in fata cetatenilor de orice etnie, si UDMR ar trebui sa inteleaga ca are o responsabilitate majora, care trece dincolo de granitele minoritatii maghiare", a declarat Dacian Ciolos, citat in comunicat.Uniunea Democrata Maghiara din Romania solicita adoptarea in procedura de urgenta a prevederii legislative care sa asigure minoritatilor nationale: reprezentare proportionala in institutiile administrative la nivel local, judetean, national si european; reprezentare proportionala a minoritatilor nationale in instante si tribunale; la nivelul ministerelor, precum si la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale acestora sa se asigure angajarea/ numirea de personal, inclusiv de conducere, proportional cu numarul persoanelor care apartin minoritatilor nationale istorice, atat la nivel national, cat si la nivel local."UDMR considera ca, in Anul Centenar, a sosit momentul ca principiile care vizeaza convietuirea interetnica sa fie transpuse in lege, astfel cum au fost formulate in Rezolutia adoptata la Adunarea Nationala de la Alba Iulia. Democratia se bazeaza pe statul de drept, iar democratia romaneasca poate fi implinita numai daca prevederile Rezolutiei de la Alba Iulia se implementeaza in legislatia romana", arata Uniunea Democrata Maghiara din Romania.