30 de ani de la Revolutie: Trump ne-a trimis o placa, ambasadorul SUA spune ca Romania nu e complet eliberata

"Romania nu este complet eliberata. Sper ca ce a inceput acum 30 de ani sa se completeze in viitorul apropiat", a afirmat Zuckerman.Placa din bronz care a fost trimsa de presedintele SUA, Donald Trump, a fost asezata pe cladirea Garnizoanei din Piata Libertatii din Timisoara, care va adaposti viitorul Muzeu al Revolutiei."Aceasta placa este dedicata spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timisoarei si martirilor care au pierit in urma cu treizeci de ani luptand pentru libertate, democratie si drepturile omului in Decembrie 1989.Dumnezeu sa le binecuvanteze memoria!Dumnezeu sa binecuvanteze poporul roman!Donald J. TrumpPresedintele Statelor Unite ale Americii", sta gravat pe placa memoriala trimisa de liderul de la Casa Alba.Aceasta a fost realizata de o firma de constructii din Timisoara, Constructim. Este turnata in bronz si are 1,20m X 0,80m. Textul este scris atat in limba engleza, cat si in romana. In partea superioara e reprodusa emblema Casei Albe, iar in partea de jos a fost gravata stema Statelor Unite ale Americii."Ideea a venit unor oameni din Romania si din Timisoara sa capteze cuvintele presedintelui Trump si au facut aceasta placa in memoria oamenilor pierduti la Revolutie. Textul acesta vine direct de la domnul Trump si placa a fost facuta aici. Presedintele trimite aceste cuvinte in memoria oamenilor morti atunci si ca multumire orasului Timisoara ca a inceput Revolutia impotriva comunismului.E o mare onoare pentru mine sa fiu aici. Eu am fost nascut in Romania in timpul lui Ceausescu, dupa care eu si familia am plecat in 1965 si nu mi-am inchipuit in viata mea ca comunistii o sa dispara cat sunt viu si nu mi-am inchipuit in viata mea ca o sa am onoarea sa vin inapoi in Romania in calitatea asta", a spus ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman.Ambasadorul a facut cateva remarci pe tema coruptiei din Romania."E fantastic. Romania a facut lucruri pe care nu puteam sa mi le imaginez. Din pacate,sunt multe alte lucruri de facut. Sunt o multime de influente maligne din pacate, care vin de la vecinii din nord, din pacate, sunt influente de la chinezii comunisti. Si acum, la 30 de ani de cand au cazut comunistii, este straniu sa avem discutii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunisti.Imi pare rau ca se intampla asa ceva. Trebuie sa mergem inainte si trebuie tot timpul sa tinem minte cum s-a castigat. Se fac pasi importanti in fiecare zi. Am avut saptamana asta discutii cu presedintele Iohannis, cu primul ministru Orban si au idei sa mearga inainte si sa faca multe avansuri impotriva coruptiei pentru ca Romania sa poata sa avanseze pe toate fronturile, economic, militar, industrial. E singurul fel de a merge inainte.Am urmarit cu multa atentie si ce imi aduc aminte cel mai mult e ca lucrurile acestea au inceput in Germania si in alte tari si nu pot spune ce bucuros am fost cand am vazut ca incepe si in Romania. Romania a fost ultima si, din pacate, Romania nu este complet eliberata. Sper ca ce a inceput acum 30 de ani sa se completeze in viitorul apropiat", a precizat Zuckerman.La ceremonia de dezvelire au participat si IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, primarul Nicolae Robu, presedintele executiv al Camerei de Comert Timis, Florica Chirita, mai multi parlamentari de Timis, dar si revolutionari.