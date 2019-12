30 de ani de la Revolutie: Zi de doliu la Timisoara, in memoria primilor tineri care au murit

Ziare.

In urma cu exact 30 de ani, cand au vazut ca Armata si-a indreptat armele inspre popor, tot mai multi timisoreni au iesit in strada. Oamenii circulau pe strazi in grupuri mari, in incercarea de a aduna, alaturi de ei, si mai multi camarazi care sa strige impotriva regimului comunist si a lui Nicolae Ceausescu.Militia facuse deja primele arestari, iar Armata a scos prin oras tancuri si TAB-uri in incercarea de a-i intimida pe manifestanti. Acestia, furiosi, au spart vitrinele magazinelor din zona centrala a orasului.62 de oameni au murit in 17 decembrie 1989, la Timisoara, iar alte cateva sute au fost raniti de gloante.Au urmat alte trei zile de teroare in care timisorenii se adunau in Piata Operei si redescopereau solidaritatea, asteptand un semn de la Bucuresti.La 30 de ani de la acele momente, la Timisoara au loc slujbe de pomenire a eroilor martiri si depuneri de coroane, iar la Cimitirul Eroilor va avea loc un parastas in memoria celor care si-au dat viata pentru libertate.De la ora 18:00 va avea loc un moment de reculegere cu lumanari personalizate cu chipurile eroilor martiri pe treptele Catedralei Mitropolitane.17 decembrie este zi de doliu in oras, iar drapelele vor purta panglica neagra.