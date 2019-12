Apel catre Iohannis pentru o sectie de parchet dedicata crimelor comunismului. Printre semnatari: Ana Blandiana si Vladimir Tismaneanu

Ana Blandiana Magda Carneci Brindusa Palade Radu Filipescu Gabriel Andreescu Dan Grigore Vlad Alexandrescu Rodica Culcer Andrei Oisteanu Cristian Pirvulescu Mihai Demetriade Vlad Zografi Liviu Antonesei Andrei Cornea Stefan Vianu Daniel Cristea-Enache Radu Vancu Catalin Tenita Peter Eckstein Kovacs Dennis Deletant Petre Iancu Mihaela Miroiu Vladimir Tismaneanu Petre Mihai Bacanu

Mesajul a fost distribuit presei chiar in momentele in care Iohannis depune juramantul in Parlament pentru un nou mandat de presedinte.Andrei Ursu sustine ca Securitatea nu a fost dezarmata pe 22 decembrie. Din contra, Securitatea a pastrat un vast armament pana cel putin pe 4 ianuarie 1990 si "a desfasurat acte terorist-diversioniste intre 16-31 decembrie 1989", conform unui plan al "luptei de rezistenta", stabilit inca din anii '80.Ulterior, fostii lucratori din Securitate ar fi incercat sa stearga urmele si sa intimideze martorii, iar Justitia nu a facut nimic pentru a-i pedepsi.Asa ca semnatarii scrisorii fac apel la Iohannis sa ceara desemnarea unui procuror general si a unui procuror sef al Sectiei Parchetelor Militare, care sa aiba ca prioritate investigarea tuturor vinovatilor pentru crimele de la Revolutie, nu numai a decidentilor politici (deja trimisi in judecata).In plus, Iohannis sa solicite "finalizarea cu celeritate a anchetelor clasate in dosarele existente, dar si deschiderea imperativa a altora, asa cum impune probatoriul existent, dupa cum a solicitat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului in deciziile prin care statul roman a fost sanctionat".Mai mult, alaturi de Asociatia 21 Decembrie, "va rugam sa sustineti constituirea in cadrul Ministerului Public a unei Sectii pentru investigarea crimelor comunismului si a infractiunilor contra umanitatii", adauga semnatarii.Aceasta noua unitate de Parchet ar fi condusa de procurorul general printr-un procuror-sef de sectie, asa cum functioneaza DNA sau DIICOT.Redam integral textul scrisorii deschise semnate de Andrei Ursu si asumate de 24 de alte personalitati.Au semnat apelul si lista ramane deschisa: