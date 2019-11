LIVE Sute de oameni la primul termen in dosarul Revolutiei: Unor persoane li s-a facut rau (Foto&Video)

LIVE TEXT

Astazi, un judecator de camera preliminara analizeaza cererile si exceptiile ridicate de inculpati, dar si de catre partile civile si Asociatia 21 Decembrie 1989.Pentru acest proces au fost emise citatii pentru 5.000 de persoane, iar instanta suprema precizeaza intr-un comunicat ca va avea program special.Fostul presedinte Ion Ililescu nu participa la acest prim termen.- Si unui barbat i s-a facut rau la ICCJ, echipajul SMURD prezent deja la fata locului intervenind in acest caz.Unei femei care participa la primul termen in dosarul Revolutiei i s-a facut rau si a avut nevoie de interventia unui echipaj SMURD.Femeia a inceput sa se simta rau, iar cei prezenti au sunat la 112. Acum, femeii i se acorda primele ingrijii medicale, conform Mediafax.- In jur de 400 de oameni sunt la ICCJ, oamenii abia mai au loc in curtea institutiei.- Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat, vineri, la ICCJ, ca fostul presedinte nu participa la proces, pentru ca este o faza in care prezenta sa nu este necesara, fiind reprezentat prin avocat."Nu vine pentru ca este reprezentat (Ion Iliescu - n.r.). Suntem intr-o procedura care nu presupune in mod obligatoriu prezenta. Este o procedura tehnica (...) Parerile pe fond vor fi facute la momentul la care va incepe judecata. Repet, ne aflam in camera preliminara, urmeaza sa vedem, dupa parcurgerea camerei preliminare.Va incepe judecata si in raport de momentul respectiv vom vedea si care vor fi apararile. La momentul acesta bineinteles ca nu va pot furniza informatii in legatura cu apararile care vor fi facute. Sa ajungem acolo", a spus Georgescu, citat de Mediafax.- Aproximativ 350 de persoane se afla deja la sediul institutiei inainte de ora 09:00.Potrivit site-ului Instantei Supreme, pentru ziua de vineri este anuntat un program special, avand in vedere ca la acest termen al procesului au fost emise citatii pentru aproximativ 5.000 de persoane."Avand in vedere ca, la data de 29 noiembrie 2019, pe rolul Sectiei penale aInaltei Curti de Casatie si Justitie se afla dosarul nr.1045/1/2019/a1, in care au fostemise citatii pentru aproximativ 5.000 de persoane, in vederea asigurariidesfasurarii activitatii in bune conditii si pastrarii ordinii la sediul Inaltei Curti deCasatie si Justitie aducem la cunostinta publicului urmatoarele masuri:- vineri, 29 noiembrie 2019, Arhiva Sectiei I civile, Arhiva Sectiei a II-acivile si Arhiva Completurilor de 5 judecatori nu vor desfasura program cupublicul;- Registratura generala si Arhiva Sectiei penale vor desfasura program cupublicul conform orarului afisat;- accesul publicului in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentrudosarul nr.1045/1/2019/a1, va fi permis incepand cu ora 7:30". Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si fostul sef al Aviatiei Militare Iosif Rus au fost trimisi in judecata , in aprilie, in Dosarul Revolutiei.Citeste si Petre Roman nu va fi urmarit penal in dosarul Revolutiei