Ceremoniile realitatii: Revolutionari fara revolutie

Timisoara a comemorat la inceputul acestei saptamani treizeci de ani de la primele revolte populare din Romania impotriva comunismului si a cuplului Ceausescu. De pe scena Operei Nationale a orasului martir, presedintele Klaus Iohannis s-a adresat celor prezenti: " Un adanc sentiment de rusine profunda ma copleseste . La 30 de ani de la Revolutie, cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba inca liberi.Cea mai mare dezonoare pentru istoria Romaniei post-comuniste e ca inca nu am aflat adevarul despre crimele odioase de la Revolutie. Aceste orori nu pot ramane in continuare nepedepsite. Tiranii nu trebuie sa scape. Adevarul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat".Pentru a scapa de "sentimentul de rusine profunda", presedintele are o seama de pirghii la dispozitie. Trebuie doar sa nu-si uite promisiunile publice, asa cum s-a intamplat in primul sau cincinal prezidential, dupa ce la inceputul mandatului se angajase sa scape Romania de monitorizarea Comisiei Europene si de rapoartele MCV pana in 2016.Avansez cateva initiative pe care presedintele le-ar putea adopta si pune in practica:- sa initieze acele acte legislative, prin guvernul pe care il sustine, pentru a se ajunge, chiar si "pas cu pas", la aflarea tuturor criminalilor regimului comunist;- sa numeasca procurori-sefi competenti si determinati sa scoata la lumina dosarele prafuite ale revolutiei;- sa desecretizeze informatiile pe care le detin Ministerul de Interne, Ministerul Apararii si Ministerul Justitiei;- sa infiinteze un organism similar Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, infiintata in 2006 de fostul presedinte Traian Basescu si condusa de Vladimir Tismaneanu, care de data aceasta sa elaboreze un raport "pe viu" despre revoltele si criminalii din decembrie '89, tinind cont de faptul ca cei care au dat ordin sa se traga in manifestanti si, in unele cazuri, au apasat chiar ei pe tragaci, nu sunt pierduti in negura timpului, ci traiesc printre noi, cei mai multi ajunsi la virsta pensiilor speciale.Consilierii de la Cotroceni ar trebui sa aiba in fisa postului sarcina de a prezenta presedintelui proiecte pe care seful statului sa le puna in practica, in felul acesta putand sa contribuie, alaturi de organele de ancheta, la condamnarea criminalilor din rindurile Armatei, Securitatii si Militiei.Este strigator la cer ca doar cativa criminali, cap de lista fiind Ion Iliescu, au fost trimisi in judecata, in timp ce o serie de comandanti militari care au ordonat sa se traga in manifestanti, sefi din M.A.I. care au facut arestari, sefi ai Securitatii care, asa cum au dovedit inca de la inceputul anilor '90 numeroase investigatii ale presei necomuniste, nu s-au retras spasiti in cazarmi, ci, dimpotriva, au fost actorii principali ai diversiunii ca "teroristii" i-au aparat pe Nicolae si Elena Ceausescu si dupa 22 decembrie, pana in ziua Craciunului, cand au fost executati, sunt liberi si consumatori de pensii speciale.Este revoltator ca unii medici, slujitori ai juramantului lui Hippocrate, au ascuns operatiunea ofiterilor de securitate din noaptea de 18 spre 19 decembrie, cand au extras 43 de cadavre de la morga Spitalului Judetean din Timisoara, care au fost transportate intr-o masina frigorifica la Bucuresti si incinerate la crematoriul "Cenusa".Dupa 30 de ani, procesul criminalilor din decembrie 1989 s-a oprit la trimiterea in judecata a lotului Iliescu, un grup restrans de comunisti de mana a doua, care nu ar fi putut prelua puterea fara sprijinul celor pe care i-am indicat mai sus.Organele de ancheta nu trebuie decat sa le caute numele in dosarele clasate cu N.U.P., sa audieze din nou martorii care au mai fost audiati, dar si pe altii, care nu au depus marturie la vremea respectiva, sa ancheteze procurorii militari si civili care au ascuns, contra unor oferte ale puterii politice, informatii esentiale pentru finalizarea rechizitoriilor, sa gaseasca probe in dosarele in care anchetatorii au scris, fara sa le tremure mana, "lipsa de probe", sa analizeze veridicitatea informatiilor din numeroasele anchete ale presei necomuniste. Intr-un cuvant, sa-si faca datoria.In felul acesta, presedintele Klaus Iohannis s-ar putea spala de "sentimentul de rusine profunda" care l-a coplesit la inceputul saptaminii pe scena Operei Romane din Timisoara.Dar sa lasam rusinea prezidentiala pe seama unei antologii a lacrimilor presedintilor (nu e asa ca nu ati uitat plansul lui Basescu la capataiul lui "draga Stolo"?) si sa recitim in spirit critic urmatoarea alegatie a lui Iohannis: "Cea mai mare dezonoare pentru istoria Romaniei post-comuniste e ca inca nu am aflat adevarul despre crimele odioase de la Revolutie. Aceste orori nu pot ramane in continuare nepedepsite."De doua ori fals. O data, pentru ca adevarul il stim, doar ca pana acum nu a incaput pe mana procurorilor si judecatorilor, sau i s-a dat N.U.P. A doua oara, pentru ca "revolutie" e patentul tocmai al celui care este judecat pentru crime impotriva umanitatii.Oare cum se impaca "revolutia" cu masinaria mortii pusa la cale cu sange rece de catre asasinii stiuti si de cei care inca nu au fost identificati?Dupa impuscarea lui Nicolae si a Elenei Ceausescu in urma unui proces scris la Bucuresti si recitat la Targoviste, majoritatea membrilor CPEx al PCR au fost judecati si condamnati in primele luni ale anului 1990 de un tribunal militar pentru infractiunea de genocid, incadrarea juridica fiind ulterior schimbata in crime impotriva umanitatii.Dintre ei, Tudor Postelnicu, Emil Bobu si Manea Manescu au fost condamnati pe viata, dar in urma recursurilor sau "din motive de sanatate" cei trei au facut doar cativa ani de inchisoare.Cel de-al patrulea satrap comunist din lotul restrans al CPEx, Ion Dinca, a primit o pedeapsa mai mica. Procesul a durat doar o luna, pentru ca romanii cereau ca fostii calai comunisti sa fie pedepsiti imediat, a spus intr-un interviu presedintele completului de judecata Cornel Badoiu, acum general in rezerva cu trei stele, 74 de ani, pensie speciala, avocat practicant."Pentru ca a avut demnitate, Ion Dinca a primit o pedeapsa mai mica. Si colegii mei din complet au fost impresionati de sinceritatea si demnitatea sa, raportat la ceilalti trei", a spus in acelasi interviu generalul in rezerva Cornel Badoiu.Cinismul batranilor este de multe ori mai opulent decat al celorlalte categorii de varsta. Port-drapelul acestei excrescente a neomenescului este de departe Ion Iliescu. Inaintea predarii mandatului in 2004, si-a infiintat un institut care sa-i spele crimele. L-a botezat Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a numit o conducere formata din o serie de revolutionari oportunisti. Putea sa-i spuna si universitate, rezultatul ar fi fost acelasi: editarea unor carti cu autograf iliescian care sa puna pe seama teroristilor crimele din decembrie '89 ale Armatei, Securitatii si Militiei.Iliescu a purtat astfel, timp de treizeci de ani, legitimatia de presedinte din randul poporului pentru popor.In spiritul celor scrise, socot ca denumirea de "Procesul Revolutiei" trebuie sa poarte ghilimele. Ca o haina lucioasa, purtata de un manechin in vitrina unui magazin care vinde la suprapret fake-uri procesate in tari de mana a treia.