Concertul organizat de institutul condus de Iliescu si Voiculescu a fost anulat, dupa ce mai multi artisti au anuntat ca se retrag

Ziare.

com

"Multumita sanctiunii publicului, reactiei grupurilor civice si retragerii unor participanti se pare ca spectacolul de 100.000 de euro nu va mai avea loc", a anuntat pe Facebook grupul Rezistenta TV. Concertul a fost contestat de mai multe grupuri civice care il considerau o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora.Grupurile civice care au contestat concertul sunt Freedom House, Forum Apulum, #REZISTENTA, Geeks For Democracy, Initiativa Romania si Coruptia Ucide.Acestea au spus ca organizarea unui concert si nu a altui tip de eveniment comemorativ exact in ziua de 22 decembrie, intr-un moment si un loc cu incarcatura solemna deosebita, nu poate fi decat un act de sfidare."Un eveniment cu muzica usoara si populara nu poate fi, in niciun caz si sub nicio forma, acceptabil ca semn de respect pentru cei peste 1100 de martiri ai Revolutiei, pentru ranitii din decembrie 1989 si pentru familiile acestora. Dimpotriva, astfel de evenimente constituie o desacralizare a memoriei victimelor si ducerea in derizoriu a comemorarii celor jertfiti pentru libertate", se arata in document.In plus, grupurile civice au subliniat ca organizatorii concertului au fost direct implicati in Revolutie, fiind inculpati de altfel pentru crime impotriva umanitatii in Dosarul Revolutiei.Apoi, mai multi artisti, printre care trupa Vunk si Andra, au anuntat ca nu vor mai canta in spectacol. Trupa Vunk a anuntat vineri seara ca nu va mai canta la concert . "Duminica, 22 decembrie, Vunk ar fi trebuit sa cante in Piata 'George Enescu', la evenimentul '30 de ani de libertate', concert pe care il consideram un omagiu adus victimelor Revolutiei din '89.In urma detaliilor despre eveniment care au ajuns la noi in ultimele ore, am constatat ca scopul acestuia e mai putin clar decat credeam noi. Anuntam pe aceasta cale retragerea VUNK de la evenimentul organizat de Institutul Revolutiei Romane", au anuntat reprezentantii trupei.Si reprezentantii Andrei au transmis ca artista nu va mai canta la acest concert.A.G.