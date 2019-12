Fostul sediu al Comitetului Central al PCR a fost deschis publicului, la 30 de ani de la Revolutie (Video)

Ziare.

com

Ministrul Marcel Vela, care a decis organizarea Zilei portilor deschise in sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde a functionat Comitetul Central al PCR, a spus ca este "un moment important"."Este un moment important pentru ca acolo a fost multa suferinta, multa durere si opinia publica nu cunoaste locul, zona prin care au trecut multi eroi ai neamului romanesc. Era o datorie a mea, ca ministru al Afacerilor Interne, instititie care are sediul in fostul CC al PCR sa deschid acest sediu", a spus Marcel Vela.La ora 12.08 s-a tinut un moment de reculegere, dupa intonarea Imnului National.La ora 12.09, ora la care Elena si Nicolae Ceausescu au decolat cu elicopterul de pe acoperisul Ministerului Afacerilor Interne, s-au deschis portile sediului MAI."Jandarmi, va ordon deschideti portile", a spus Vela, exact la 12.09, iar fanfara a inceput sa cante "Treceti batalioane romane Carpatii", iar oamenii au strigat dn nou "Libertate".Intrebat daca ia in calcul transformarea in muzeu a spatiilor in care a functionat arestul Securitatii, biroul lui Nicolae Ceausescu si balconul de la etajul 1, de unde Ceausescu s-a adresat romanilor, Vela a spus: "Este o varianta la care ne-am gandit, dar trebuie stabilite cateva criterii cu privire la securitate si la un curs programat de vizitatori care pot veni".Presedintele Asociatiei 21 Decembrie, Teodor Maries, care participa la evenimente, a precizat ca ora 12.09, reprezinta "desprinderea Romaniei de comunism".Maries a explicat ca a vizitat in urma cu o saptamana spatiile deschise publicului si a vazut "celule extrem de inguste, unde erau inclusi si se batea cu bastoanele in usile de metal pana cand se innebunea pur si simplu".Maries a spus ca apreciaza faptul ca ministrul Vela a cerut scuze revolutionarilor, eroilor si familiilor acestora pentru implicarea Militiei in evenimentele din decembrie 1989.