Fotografia zilei: "La coada pentru ratia de Adevar"

Chiar daca au trecut 30 de ani de la caderea comunismului, epoca in care se statea la coada pentru ratiile zilnice alimentare acordate prin bunavointa PCR, inca mai vedem, din cand in cand, romani stand la cozi de mari dimensiuni, fie la ofertele din magazine, fie cu ocazia unor evenimente religioase, fie la ghiseele administratiilor locale. Insa ceea ce am vazut astazi are o semnificatie cu totul deosebita, unica.Fotografia zilei a fost facuta la instanta suprema unde cateva sute de persoane dintre cele aproape 5.000 citate in Dosarul Revolutiei s-au prezentat cu speranta ca, in sfarsit, incepe sa li se faca dreptate, lor si celor dragi care au avut de suferit in timpul evenimentelor din decembrie 1989.Jurnalistii care se ocupa de domeniul Justitiei au relatat pe larg de la acest termen al procesului. "", a scris pe Facebook Ionela Arcanu, de la Realitatea TV.", a declarat Teodor Maries, presedintele Asociatiei 21 Decembrie, suprins in imagini de unul dintre participantii la Revolutie - Paul Cozighian, de la cotidianul francez Le Figaro.", a declarat Elena Vlase pentru jurnalistii de la Epoch Times Romania. Inalta Curte de Casatie si Justitie a inceput, vineri, dezbaterile in camera preliminara in dosarul "Revolutiei" , in care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni contra umanitatii.Judecatorul analizeaza cererile si exceptiile ridicate de inculpati, dar si de catre partile civile si de Asociatia 21 Decembrie 1989. Fostul presedinte Ion Iliescu nu participa la acest prim termen.C.B.