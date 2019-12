Gelu Voican Voiculescu a depus plangere impotriva celui care l-a lovit. Agresorul a fost prins si dus la audieri

Ziare.

Potitia Capitalei a facut, sambata, precizari cu privire la incidentul din Piata Universitatii, unde Gelu Voican Voiculescu a fost huiduit si lovit "Persoana vatamata a formulat plangere impotriva barbatului care l-a agresat. Cel in cauza a fost identificat. Este un barbat de 68 de ani si urmeaza sa fie audiat", a transmis Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile sunt efectuate de Sectia 1 Politie, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, urmand a fi sesizata unitatea de parchet.Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier in Guvernul provizoriu Petre Roman, a fost huiduit si lovit, sambata, la manifestarile dedicate Revolutiei desfasurate in Piata Universitatii din Bucuresti,"Actiunea de lovire a fost constatata dupa ce persoana agresata a fost izolata si a inceput sa sangereze, timp in care, cel care a lovit parasise deja zona. In urma vizionarii filmarilor efectuate la fata locului, au fost stabilite semnalmentele persoanei care a agresat cu un baston ortopedic, aceasta fiind o persoana in varsta, de aproximativ 65 de ani, nefiind cunoscuta cu antecedente la adunarile publice", transmisese anterior Jandarmeria.