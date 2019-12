Gelu Voican Voiculescu se afla la monumentul Revolutiei, la o zi dupa ce a fost agresat in Piata Universitatii: Daca nu mi-a fost teama acum 30 de ani, nu poate sa-mi fie teama astazi

Ziare.

Acesta se afla acolo cu ocazia unei slujbe religioase de comemorare a eroilor cazuti la evenimentele sangeroase din decembrie 1989.Intrebat de jurnalisti daca nu ii este teama sa mai fie prezent la un eveniment de comemorare a Revolutiei Romane, Voican a negat: "Daca nu mi-a fost teama acum 30 de ani, nu poate sa-mi fie teama astazi. (...) Dosarul Revolutiei nu s-a judecat", a spus Voican Voiculescu, citat de Agerpres.Prezenta sa la momentul comemorativ vine in contextul in care, sambata, el a fost prezent in Piata Universitatii, la un eveniment similar si a fost imbrancit si huiduit de mai multe persoane nemultumite ca fostul vicepremier a venit la acea manifestatie. Un barbat chiar l-a lovit in cap cu un baston, Gelu Voican Voiculescu parasind Piata Universitatii sangerand.Barbatul care l-a lovit in cap cu o carja a fost gasit de oamenii legii si a fost dus la audieri, Gelu Voican Voiculescu depunand o plangere impotriva individului de 68 de ani Conform Politiei Capitalei, cercetarile sunt efectuate de Sectia 1 Politie sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, urmand a fi sesizata unitatea de parchet competenta teritorial si material.Gelu Voican Voiculescu a fost trimis in judecata, alaturi de Ion Iliescu , in dosarul Revolutiei, cazul aflandu-se pe masa judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). El este acuzat de infractiuni contra umanitatii Recent, el a fost in mijlocul unui scandal legat de un concert al Institutului Revolutiei Romane, institutie pe care o conduce. Mai multe organizatii civice au contestat, vineri, evenimentul organizat de Institut, pentru care s-ar fi alocat 100.000 de euro de la bugetul de stat. Ulterior, sambata, evenimentul a fost anulat.