Institutul Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu, face concert de comemorare pe 22 decembrie. Grupurile civice contesta evenimentul

Institutul Revolutiei Romane se afla in subordinea Senatului, fiind condus de Ion Iliescu, in calitate de presedinte, si Gelu Voican-Voiculescu, director general al acestui eveniment, potrivit unui comunicat de presa remis vineri. Cei doi sunt inculpati in Dosarul Revolutiei pentru crime impotriva umanitatii."Este vorba despre un concert desfasurat de la ora 16:00 in Piata George Enescu, intr-un spatiu alaturat Pietei Revolutiei, acolo unde acum 30 de ani s-a murit pentru libertate. Vor concerta Holograf, Vunk, Andra, Corina Chiriac, Irina Loghin, Gabriel Dorobantu, Mioara Velicu, Horia Moculescu etc.Mai multe organizatii civice protesteaza fata de organizarea evenimentului si atrag atentia ca acesta reprezinta o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora", potrivit comunicatului citat.Grupurile civice care contesta concertul suntAcestea argumenteaza ca organizarea unuisi nu a altui tip de eveniment comemorativ exact in ziua de 22 decembrie, intr-un moment si un loc cu incarcatura solemna deosebita nu poate fi decat un act de sfidare."Un eveniment cu muzica usoara si populara nu poate fi, in niciun caz si sub nicio forma, acceptabil ca semn de respect pentru cei peste 1100 de martiri ai Revolutiei, pentru ranitii din decembrie 1989 si pentru familiile acestora. Dimpotriva, astfel de evenimente constituie o desacralizare a memoriei victimelor si ducerea in derizoriu a comemorarii celor jertfiti pentru libertate", se arata in document.In plus, grupurile civice subliniaza ca organizatorii concertului au fost direct implicati in Revolutie, fiind inculpati de altfel pentru crime impotriva umanitatii in Dosarul Revolutiei "Organizatorii acestui eveniment au jucat roluri-cheie in desfasurarea tragediilor din decembrie 1989 si atat Ion Iliescu, cat si Gelu Voican-Voiculescu sunt inculpati pentru crime impotriva umanitatii ca urmare a acestui fapt.Este imoral si inadmisibil, o dovada de cinism enorm ca acesti doi inculpati sa organizeze orice manifestare publica privind victimele din 1989, cand probele ce-i incrimineaza in dosarul Revolutiei reflecta rolul lor direct si / sau indirect in moartea sau ranirea romanilor in acele zile.Mai mult, folosirea a peste 100.000 de euro din banii publici pentru acest eveniment constituie o sfidare in plus la adresa romanilor, la 30 de ani de la caderea comunismului", conform documentului.Totodata este contestata si locatia aleasa pentru concert."Organizarea evenimentului in spatiul adiacent Pietei Revolutiei, unde, in fata Ministerului de Interne (fostul sediu al CC al PCR), are loc o comemorare, alaturi de familiile celor ucisi la Revolutie reprezinta un motiv in plus ca acest concert sa nu aiba loc. Comemorarea este un eveniment solemn, in cadrul caruia va avea loc amintirea publica a numelor tuturor celor care au murit in decembrie 1989, precum si proiectia unor imagini ale acelor momente de sacrificiu care au stat la baza Romaniei democratice de astazi.Comemorarea are loc de la ora 18:30, fiind precedata de un Mars Memorial cu plecare la ora 17:00 din Piata Victoriei pe ruta Piata Romana, Piata Universitatii, Piata Revolutiei - toate locuri in care s-a murit pentru libertate. Un concert de muzica usoara si populara in imediata vecinatate a acestei comemorari va afecta solemnitatea evenimentului, care a fost anuntat si aprobat conform legislatiei in vigoare atat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, cat si de Ministerul Afacerilor Interne", mai evidentiaza grupurile mentionate.Organizatiile cer "de urgenta remedierea acestei situatii rusinoase, de natura a afecta un moment crucial pentru cinstirea memoriei celor care si-au dat viata in lupta pentru democratie":