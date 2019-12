Iohannis a depus o candela in locul in care au cazut primii eroi ai Revolutiei de la Timisoara

Ziare.

Iohannis a fost intampinat de mitropolitul Ioan Selejan, dar si de mai multi preoti care l-au asteptat la intrarea in lacasul de cult. Unul dintre preoti i-a oferit o candela pe care seful statului a asezat-o pe treptele Catedralei Mitropolitane, locul unde in urma cu 30 de ani cadeau primii eroi ai Revolutiei de la Timisoara, secerati de gloante.Apoi, Iohannis, insotit de mitropolitul Ioan Selejan, dar si de primarul Nicolae Robu si mai multi parlamentari de Timis, a fost primit in Catedrala, pentru a participa la o slujba de pomenire a martirilor.Iohannis urmeaza sa depuna candele si pe platoul din fata Operei, apoi sa participe la un spectacol la Teatrul National. Inainte de debutul spectacolului, Iohannis va rosti o alocutiune.La finalul slujbei, mitropolitul Ioan Selejan i-a cerut presedintelui Iohannis sa instituie o zi a Revolutiei Romane.