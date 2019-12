Iohannis explica prezenta sa la marsul de comemorare a eroilor Revolutiei: Avem datoria sa rememoram izbanda unei generatii

Ziare.

Seful statului a postat pe Facebook mai multe fotografii de la mars si de la ceremonia de comemorare a eroilor Revolutiei care a avut loc duminica seara, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne."Suntem aici pentru ca avem datoria sa rememoram izbanda unei generatii pe care s-a cladit Romania europeana, astfel incat noi sa putem trai astazi liberi intre hotarele tarii noastre. Eroii si martirii nostri au fost impreuna si tot impreuna au izbandit. A fi impreuna si pe mai departe ca natiune inseamna a continua sa pastram Revolutia Romana din Decembrie 1989!", precizeaza Iohannis in textul postarii.Presedintele Iohannis si premierul Orban, alaturi de mai multi membri ai Guvernului, au participat, duminica seara, la marsul de comemorare a eroilor Revolutiei din Decembrie 1989 pe traseul Piata Universitatii - Piata Revolutiei.Ei au aprins o candela in fata sediului Ministerului de Interne, fostul sediul al CC al PCR si au asistat la citirea solemna a numelor celor cazuti in timpul evenimentelor de acum 30 de ani.