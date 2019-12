Iohannis: O rusine profunda ma copleseste. La 30 de ani de la Revolutie, calaii acelor zile se plimba inca liberi

"Regimul comunist s-a prabusit, asa cum s-a si instalat, prin crime si abuzuri"

"Tiranii nu trebuie sa scape oprobriului, adevarul trebuie elucidat"

Omagiu pentru Corina Untila

In alocutiunea sustinuta la Opera Nationala Romana din Timisoara, Klaus Iohannis a spus ca isi pleaca capul "cu deosebit respect" pentru urmasii celor disparuti la Revolutie, pentru eroi si martiri. El i-a invitat pe participanti sa sustina impreuna un moment de reculegere in memoria eroilor si martirilor, apoi sa vorbeasca despre Revolutie."Acum trei decenii, timisorenii, condusi de sentimente inalte de solidaritate si curaj, aprindeau scanteia Revolutiei. A trebuit sa treaca multa vreme, aproape 45 de ani sub un regim opresiv, pentru ca natiunea noastra sa se descatuseze. Lumina firava a candelelor aprinse de timisoreni in Piata Maria, in semn de protest impotriva unui abuz al autoritatilor represive, a sadit samanta revoltei.In orele si zilele urmatoare, pe strazile Timisoarei avea sa fie varsat sange in numele libertatii si al democratiei. Sangele semenilor nostri! Pentru prima data, oamenii au strigat ceea ce le dicta constiinta, convinsi ca gloantele nu pot nimici idealurile si nu pot frange visurile", a spus presedintele.Iohannis a adaugat ca Timisoara a incetat sa mai fie doar un oras, in urma cu 30 de ani, cand a devenit si un adevarat simbol - "spiritul viu si inalienabil al libertatii noastre visate"."Un spirit european care a izvorat din cea mai neagra noapte a umilintei, fricii si terorii. Uniti de o singura dorinta, timisorenii au avut curajul de a porni lupta pentru eliberarea neamului nostru. Curaj izvorat din nevoia de demnitate a unui popor tinut captiv in bezna totalitara de catre un regim comunist antiromanesc, ilegitim si criminal. Ambitia dictaturii comuniste a fost sa isi asigure trainicia, dar revolta si dorinta romanilor din acele zile de infern de a distruge raul generalizat instaurat de partidul-stat au fost mai puternice", a afirmat seful statului.Klaus Iohannis a evocat momentele de la Timisoara in urma carora, sub sloganul "Azi in Timisoara, maine-n toata tara!", romanii din toate orasele mari au raspuns rapid la chemarea pentru castigarea libertatii."Suntem aici pentru ca avem datoria sa ne amintim. Impotriva poporului nostru, regimul comunist si-a mobilizat in zilele lui decembrie 1989, in chip coplesitor, fortele raului. Intr-un adevarat razboi impotriva manifestantilor pasnici, romanii au cazut victime actiunii criminale a autoritatilor statului, care isi faceau un titlu de glorie din a clama 'grija fata de om'. In cele din urma, regimul comunist s-a prabusit, asa cum s-a si instalat, prin crime si abuzuri. Gloantele au curmat vieti, batele au schingiuit trupuri, flacarile au mistuit cadavre. Pentru libertate a fost platit cel mai scump pret. Fii si fiice, frati si surori, mame si tati au fost ucisi pentru aspiratia lor arzatoare de a fi liberi", a spus, in discurs, seful statului.Iohannis a adaugat ca nu isi poate aminti de acele zile ale lui Decembrie 1989 "fara o adanca emotie", dar care "nu se poate compara cu durerea si suferinta celor care si-au pierdut rudele apropiate, care si-au cautat semenii si nu i-au mai gasit niciodata, care inca asteapta sa se faca dreptate"."Dreptatea inseamna aflarea vinovatilor si pedepsirea celor care au curmat vieti, celor responsabili de represiunea dezlantuita impotriva revolutionarilor. Responsabili pentru crime. Responsabili pentru locul ramas gol din cauza cruzimii lor. Responsabili pentru chipuri indurerate de copii orfani, vaduve si parinti care nu au incetat niciodata sa planga. Imi plec capul cu deosebit respect pentru voi, urmasii celor disparuti, pentru eroi si pentru martiri.Dar, in acelasi timp, un adanc sentiment de rusine profunda ma copleseste. La 30 de ani de la Revolutie, cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba inca liberi. Cea mai mare dezonoare pentru istoria Romaniei postcomuniste este ca nu am aflat inca adevarul despre crimele odioase savarsite la Revolutie, in care au fost implicate fortele de represiune ale regimului, in frunte cu Securitatea lui Ceausescu", a spus presedintele.El a adaugat ca "aceste orori nu pot ramane in continuare nepedepsite, tiranii nu trebuie sa scape oprobriului, adevarul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat"."Aceasta datorie neimplinita a Justitiei din Romania trebuie reparata pentru victime, dar si pentru a restaura in intregime demnitatea unei natiuni care, in sfarsit, si-ar recupera astfel integral momentul fondator al democratiei sale. Mai mult, asumarea corecta a faptelor Revolutiei din Decembrie 1989, precum si condamnarea publica a crimelor comunismului reprezinta pasi extrem de importanti in apararea amintirii eroilor nostri, precum si pentru impiedicarea unor deghizari meschine a celor care profita de trecerea timpului si, implicit, de diluarea memoriei colective. A spune azi ca in Romania lui 1989 nu a existat o revolutie anticomunista este un act rusinos de negare a sacrificiului uman incomensurabil", a subliniat seful statului.Presedintele a aratat ca la 30 de ani de la Revolutie "avem in continuare o mare responsabilitate fata de tinerii nostri sa construim tara in care sa-si gaseasca locul, in care sa-si implineasca aspiratiile si pe care sa nu-si doreasca sa o paraseasca vreodata"."Avem, in acelasi timp, datoria fata de cei care traiesc in diaspora sa le fim aproape, pentru ca nu exista distanta, oricat de mare, care sa distruga vreodata ceea ce impartasim cu totii - nazuinta noastra pentru ca Romania sa continue sa progreseze", a mentionat presedintele.In final, Iohannis a dat citire catorva cuvinte ale Corinei Untila, unul dintre tinerii eroi ai Revolutiei de la Timisoara, care avea pe atunci 18 ani. Ea a fost impuscata pe strazile Timisoarei si a decedat recent."Corina s-a stins discret, cu o luna in urma. Ea a descris candva cum nu se poate mai bine legatura dintre generatia ei minunata, care pentru apararea unor mari cauze a facut sacrificiul suprem, si generatia de astazi, care pastreaza vii aceleasi valori: 'In Decembrie 1989 am castigat libertate, o noua identitate ca popor, demnitate si patriotism. Vad toate acestea la noua generatie, generatia Facebook, si ma bucura faptul ca ei duc mai departe idealurile Revolutiei Romane din Decembrie 1989'", a spus Iohannis.Seful statului a depus luni o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Timisoara, a participat la slujba de pomenire a martirilor Revolutiei din Decembrie 1989 de la Catedrala Ortodoxa Mitropolitana si a luat parte la un moment de reculegere si aprinderea "Candelelor Nemuririi" la Opera Nationala Romana.