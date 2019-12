Duminica e mars in Capitala - Memorial 22 Decembrie 1989: Suntem alaturi de ei!. Porti deschise la sediul fostului Comitet Central

Ziare.

"Noi sarbatorim libertatea, dar ei comemoreaza pierderea celor dragi. Pe 22 decembrie 1989, noi ne-am castigat libertatea. Dar tot pe 22 decembrie 1989, si in zilele dinainte si de dupa, mii de familii si-au pierdut parintii sau copiii, sotii sau sotiile, fratii sau surorile.Aceste familii au ramas fara oameni dragi, pentru ca noi sa avem libertate. Aceste familii aprind o candela an de an pentru cei care au plecat pe un drum fara intoarcere. Sunt copii ajunsi astazi, dupa 30 de ani, la varsta la care parintii lor au murit.Sunt parinti in varsta acum care in toti acesti 30 de ani au trait cu durerea in suflet, cu golul lasat de pierderea copiilor lor.Sunt soti sau sotii care si-au crescut copiii singuri, fara sprijin. Toti au trecut prin acesti 30 de ani cu mare rana in suflet. Care nu s-a inchis niciodata, caci ei simt ca nu s-a facut dreptate. Ca nu au fost gasiti si condamnati cei vinovati de aceste morti", transmit organizatorii evenimentului "Memorial 22 Decembrie 1989: Suntem alaturi de ei".Societatea civila doreste prin acest eveniment sa fie alaturi de familiile celor care au murit in timpul Revolutiei."Ca si anul trecut vom citi in Piata Revolutiei lista celor peste 1100 de nume de Eroi ai Revolutiei din 1989. Noi trebuie sa fim alaturi de ei!", transmit organizatorii.Ministerul Afacerilor Interne anunta ca de la ora 11:50, organizatorii marsului vor face declaratii in fata sediului institutiei."Dupa pastrarea unui moment de reculegere, de la 12:09, ora la care Elena si Nicolae Ceausescu au decolat cu elicopterul de pe acoperisul cladirii, persoanele interesate vor fi invitate de catre ministrul Ion Marcel Vela sa viziteze cladirea Ministerului Afacerilor Interne, unde a functionat Comitetul Central al Partidului Comunist Roman, avand acces in spatii care nu au fost niciodata deschise publicului, pentru a reconstitui drumul spre democratie si libertate din 21 Decembrie 1989.Astfel, vor putea fi vizitate: arestul fostei Securitati, aflat in subsolul fostului Comitet Central, dar si balconul din care dictatorul Nicolae Ceausescu s-a adresat pentru ultima data public", transmite MAI.Reprezentantii institutiei precizeaza ca vizitatorii vor avea ocazia sa vada doua expozitii cu documente si fotografii de referinta: "Expozitie documentara dedicata Revolutiei din Decembrie 1989", organizata sub egida Arhivelor Nationale, si "Revolutia din Decembrie 1989 - 30 de ani" cu imagini din arhiva Agentiei Nationale de Presa Agerpres. Vizitarea sediului fostului Comitet Central se va putea realiza pana la ora 16:00.Intre jurul orei 18:00, in fata sediului MAI, vor fi proiectate imagini inedite din perioada 1945-1989, precum si din zilele Revolutiei din Decembrie 1989.Se va face apelul solemn prin rostirea numelor Eroilor martiri morti in Decembrie 1989.A.G.