Marturiile jurnalistului care a relatat executia cuplului Ceausescu pentru BBC: Ceausescu si Securitatea feroce au fost cel mai greu de indepartat

Simpson a fost trimis special in Europa de Est, la finele lui 1989, si a asistat la caderea Zidului Berlinului, la Revolutia de Catifea din Cehoslovacia, dar a surprins si evenimentele sangeroase din Romania din 1989, potrivit BBC De fapt, isi aminteste jurnalistul, la inceputul lunii octombrie 1989, est-europenii aveau senzatia ca Uniunea Sovietica si comunismul sunt vesnice. Nimeni nu isi imagina ca pana la Craciun Zidul Berlinului va cadea, iar Cehoslovacia si Romania vor deveni tari libere.Nici n-ar fi avut cum. Toate incercarile de pana atunci de a scapa de comunism - cum fusesera cele din 1953 in Germania si din 1956 in Ungaria - esuasera. Si in Cehoslovacia, Moscova isi trimisese tancurile cand Alexander Dubcek introdusese asa-zisul "socialism cu fata umana".Dar la finele lui 1989, pericolul unei interventii in forta din partea URSS disparuse. Cand oamenii au iesit in strada in Germania de Est, chiar Gorbaciov a fost cel care a interzis deschiderea focului.URSS nu s-a prabusit insa decat in urma unei intamplari neprevazute.Pe 9 noiembrie 1989, purtatorul de cuvant al regimului din Germania de Est, Gunther Schabowski, a tinut un discurs. Nimic neobisnuit pana aici. De fapt, Germania de Est voia sa isi anunte cetatenii ca le va da vize pentru a vizita Germania de Vest. In realitate, insa, eliberarea de vize urma sa fie greoaie si birocratica si n-ar fi schimbat nimic.Dar nimeni nu i-a explicat toate acestea lui Gunther Schabowski, care isi mai si ratacise foile cu discursul inaintea conferintei de presa. Asa ca, intrebat cand se va incepe programul de eliberare a vizelor, acesta a raspuns "Imediat".Multimi de oameni s-au adunat la Zid, iar paznicii i-au lasat pe cei din Germania de Est sa treaca in Germania de Vest. Practic, zidul nu mai reprezenta un obstacol.In Cehoslovacia, de asemenea, comunismul a cazut usor.In ciuda represiunilor, organizatia de intelectuali Carta 77 - condusa de Vaclav Havel - n-a incetat niciodata sa se comporte ca un "guvern in asteptare", care sa fie gata sa preia puterea. La 7 zile dupa caderea Zidului Berlinului, oamenii s-au strans in Piata Wenceslas din Praga. Mai intai cei tineri (din cauza ca varstnicii isi aminteau represiunile violente ale manifestatiilor si se temeau). Dar pana la urma au venit si varstnicii, iar pe 24 noiembrie piata era plina.John Simpson isi aminteste ca statea chiar langa Vaclav Havel cand a sosit Alexander Dubcek si a spus multimii: "Aici a mai fost lumina. Si trebuie sa facem in asa fel incat sa fie din nou!".Apoi, Simpson isi aminteste ca Dubcek si Havel Stand stateau pe scena Teatrului National din Praga, cand purtatorul de cuvant al Cartei 77 a sosit cu o sticla de sampanie sa anunte ca a cazut comunismul.Jurnalistul britanic isi aminteste ca in Romania le-a fost oamenilor cel mai greu sa scape de comunism, de Nicolae Ceausescu si Securitatea lui feroce.Simpson scrie ca, la jumatatea lui decembrie 1989, minoritatea maghiara protesta la Timisoara. Dar nimeni nu i-a spus lui Ceasusescu cat de grava esta situatia de fapt.Asa ca - la contramanifestatia organizata la Bucuresti pe 21 Decembrie - Ceausescu a fost surprins ca e huiduit. Nu i se mai intamplase niciodata.A fugit cu un elicopter, dar curand aeronava a aterizat, sub pretextul ca trebuie sa realimenteze cu combustibil. Atunci garzile de corp ale cuplului Nicolae si Elena Ceausescu au disparut.Cu mai multa prezenta de spirit, Elena Ceausescu a scos un pistol si a furat o masina care trecea prin zona. Dar cuplul de dictatori n-a ajuns prea departe. Cei doi au fost prinsi si arestati."In ziua de Craciun, am filmat apartamentul abandonat al lui Ceusescu, iar menajera mi-a dat stiloul lui ca amintire. In acea seara urma sa transmit live la televiziune, cand cineva a anuntat ca sotii Ceausescu fusesera impuscati de un pluton de executie.Mi-am rescris repede textul pe care urma sa il prezint si m-am relaxat. Abia atunci mi-am dat seama ca ii scrisesm lui Ceausescu necrologul cu propriul sau stilou", scrie Simpson, la 30 de ani de la acele evenimente.