Ambasadorul SUA, la 30 de ani de la Revolutie: Libertatea nu e gratuita, anticoruptia e cheia pentru o zi de maine mai buna. Americanii sunt si vor ramane aici!

Diplomatul american ne atrage atentia, cu aceasta ocazie, ca libertatea nu e gratuita, iar cheia pentru un maine mai bun este eradicarea coruptiei si economia de piata.In plus, Adrian Zuckerman promite ca americanii sunt acum alaturi de romani si vor ramane asa."La implinirea a 30 de ani de la prabusirea comunismului, America ii comemoreaza pe romanii care s-au sacrificat atunci cand Romania a ales calea libertatii, eliberandu-se de tiranie", asa incepe mesajul ambasadorului, remisin ajun de Craciun.Oficialul SUA aminteste de cuvintele lui Donald Trump transmise in onoarea Zilei Nationale a Victimelor Comunismului: "ni-i amintim pe cei peste 100 de milioane de oameni care au murit din cauza opresiunii comuniste... si ne reafirmam angajamentul de a asigura pentru toti un viitor in pace si prosperitate, bazat pe principiile fundamentale ale democratiei -libertatea, dreptatea si un profund respect pentru valoarea fiecarei vieti umane".In continuare, ambasadorul rememoreaza momentul esential al anului 1989, cand, pe 9 noiembrie, a fost daramat Zidul Berlinului, "simbol al totalitarismului abominabil". Zuckerman considera ca astfel a fost trimis un mesaj ca "democratia si statul de drept vor triumfa intotdeauna in fata opresiunii si tiraniei".Acest spirit a patruns in Romania, adauga ambasadorul, iar protestele s-au raspandit in toata tara, "aducand libertatea la care milioane de oameni aici si in strainatate au visat pe parcursul a multe decenii de intuneric"."Jertfa si viziunea poporului roman au dus la o transformare remarcabila a tarii", considera Zuckerman, care adauga ca "tranzitia a fost dificila, avand in vedere daunele cauzate societatii de un regim comunist pervers, rau si crud".Ambasadorul aminteste si de originile sale romanesti si de suferinta familiei sale in comunism."Pana in 1989, romanii suferisera indelung sub o asuprire inimaginabila si o lipsire materiala impusa de acest regim. Cei care nu au experimentat acest nivel de austeritate si greutati nu pot aprecia pe deplin ceea ce inseamna viata sub comunism -cu toate acestea,Romania nu si-a inceput tranzitia spre democratie in conditii de concurenta echitabila - a fost retinuta de ravagiile si decadenta comunismului", scrie Zuckerman.Revenind in prezent, oficialul SUA ne indeamna "sa sarbatorim progresul Romaniei", care dupa doua razboaie mondiale devastatoare, un regim comunist impovarator si o tranzitie dificila, s-a alaturat NATO si Uniunii Europene si a creat un parteneriat strategic cu Statele Unite."Aceste realizari reflecta viziunea moderna a Romaniei: pro-europeana, transatlantica si dedicata idealurilor si valorilor civilizatiei occidentale.Dezvoltarea Romaniei in ultimii 30 de ani a fost remarcabila si serveste drept marturie pentru deciziile si sacrificiile curajoase ale poporului roman", sustine ambasadorul.Si aici intareste ca "libertatea nu este gratuita, iar democratia necesita cultivare si atentie sporita".Iar cheia succesului tine de anticoruptie si economie de piata:"Eradicarea flagelului coruptiei, care erodeaza institutiile, submineaza societatea si compromite viitorul Romaniei, este cheia pentru o zi de maine mai buna. Dezvoltarea pietelor libere, concomitant cu promovarea investitiilor in domeniul sanatatii, educatiei si infrastructurii, le garanteaza tuturor romanilor ca se vor bucura de binecuvantarea prosperitatii daruita de libertate si democratie".La final, ambasadorul SUA subliniaza ca, in ultimii 30 de ani, "Statele Unite si Romania, impreuna, au pus bazele succesului relatiei transatlantice. Sunt mandru sa spun ca poporul roman nu are un prieten mai bun decat poporul american. Ii onoram pe toti cei care au murit in lupta cu tirania si pe cei care s-au sacrificat pentru un viitor mai bun - cauza libertatii a fost intotdeauna de partea voastra.".B.B.