Ministrul de Interne a cerut scuze pentru greselile facute de minister la Revolutie

Ziare.

com

Vela precizeaza ca a participat, sambata, la evenimentele organizate de catre Asociatiile ranitilor si luptatorilor in Revolutia din Decembrie, la comemorarea Revolutiei Romane din municipiul Caransebes, declarat Oras Martir. Cu aceasta ocazie, demnitarul a depus coroane de flori la cele doua monumente inchinate luptatorilor, ranitilor si martirilor din 21 Decembrie 1989."Am simtit ca trebuie sa spun tuturor aceste cuvinte: Este un moment foarte important pentru mine sa fiu, ca ministru de Interne, in fata fostei militii din Caransebes, in care noi toti puteam sa fim impuscati acum 30 de ani de niste militieni inconstienti.Indiferent de incadrarile penale si de pedepsele pronuntate de justitie cu privire la faptele lor, aici a curs sange si s-a murit pentru libertate.Din acest motiv, in numele tuturor politistilor onesti si patrioti din Minister, o institutie care este si va fi in slujba poporului, imi cer scuze tuturor romanilor pentru greselile unor indivizi care nu au facut cinste de-a lungul timpului acestui minister, inclusiv in Revolutia din Decembrie 1989. Pentru a face o lume mai buna trebuie sa inchidem greselile trecutului si sa construim impreuna un viitor normal si frumos pentru Romania!", a scris Vela pe Facebook