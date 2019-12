Ministrul de Interne spune ca Voican Voiculescu nu trebuie sa aiba o pozitie de demnitate publica. Adrian Nastase ii ia apararea

Nastase: Sub noua conducere, Jandarmeria a permis ca Gelu Voican Voiculescu sa fie agresat

"Nimic nu este mai putin sigur ca trecutul - ne invata Orwell. Istoria Revolutiei din 1989 este un bun exemplu. Ca si "revolutia - lovitura de stat" din 23 august 1944, de altfel. Cea din 1989 a fost, in opinia mea, rezultatul unui amestec de scenarii, interne si externe, dar si al unor nemultumiri reale ale populatiei, intr-un context geopolitic determinat de intelegerile sovieto-americane si de intalnirea de la Malta. Sigur, in anii care au urmat, au fost mai evidente, grupurile de revolutionari (cu interesele lor) si unele partide care s-au raportat favorabil sau negativ la Revolutie. Iata, spre exemplu, in statutele succesive ale PSD se mentiona ca, alaturi de social-democratie, Revolutia este un element de inspiratie al partidului. Intre timp, unii au devenit "progresisti", altii s-au rusinat cu Revolutia (ar fi vrut sa ne tragem din Revolutia americana). Altii au crezut ca a fost o lovitura de stat", a scris Adrian Nastase pe blogul sau.



El mai adauga ca, in prezent, diversi copii, adolescenti, tineri - care nu erau nascuti in 1989 - explica ce s-a intamplat atunci pe baza informatiilor distribuite de diverse ONG-uri cu "democracy" in coada.



"Revolutia romana nu mai poate fi si nu mai este aparata de cei care au participat la ea. Singurul care o apara, acum, pare a fi Iohannis. La Parlament sau la Timisoara, in Piata Universitatii, el reprezinta acum Revolutia iar jandarmii, sub noua conducere, permit ca Gelu Voican Voiculescu sa fie atacat iar agresorul sa nu fie retinut. Cei care cunosc istoria interbelica stiu cum s-a trecut de la violenta verbala la violenta fizica. Aceasta pare a fi "Romania normala" - o tara in care obiectivul principal al presedintelui sau este distrugerea unui partid ales democratic. P.S.: Tot Orwell ne explica cum se poate ajunge de la revolutie la dictatura", a mai scris Nastase.



Pentru ce e judecat Voican Voiculescu



Gelu Voican Voiculescu a fost trimis in judecata, alaturi de Ion Iliescu, in dosarul Revolutiei, cazul aflandu-se pe masa judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). El este acuzat de infractiuni contra umanitatii.



Fostul vicepremier Voican Voiculescu a participat sambata si duminica la evenimente de comemorare a eroilor care au murit la Revolutia din decembrie 1989. La unul dintre acestea, sambata, el a fost huiduit, imbrancit si lovit in cap cu o carja, parasind Piata Universitatii sangerand.



Anterior, el a fost in mijlocul unui scandal legat de un concert al Institutului Revolutiei Romane, institutie pe care o conduce. Mai multe organizatii civice au contestat, vineri, evenimentul organizat de Institut, pentru care s-ar fi alocat 100.000 de euro de la bugetul de stat. Ulterior, sambata, evenimentul a fost anulat.



Voican Voiculescu detine din martie 2018 functia de director al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.



Ministrul Vela (foto articol) a fost intrebat, duminica, dupa ce a participat la o slujba de comemorare a eroilor Revolutiei, ce parere are despre faptul ca Gelu Voican Voiculescu, trimis in judecata in dosarul Revolutiei, este chiar directorul Institutului Revolutiei Romane. Marcel Vela a spus: "Nu mi se pare corect!"."Din punctul meu de vedere, ca fost acuzator al multor fapte a domnului in cauza, ca revolutionar si acum ca ministruu al Afacerilor Interne, cred ca cei care au anumite probleme, care sunt trimisi in judecata nu ar trebui sa ocupe functii de demnitate publica, la acest nivel, mai ales cu privire la un subiect atat de important pentru Romania, asa cum este Revolutia din decembrie. Evident ca nu eu trebuie sa decid acest lucru, dar populatia, institutiile, presa si probabil in viitor se va analiza tot ce tine de acest aspect", a explicat ministrul de Interne.Marcel Vela a adaugat ca nu se pronunta cu privire la justitie , subliniind, insa, ca "mai sunt multe lucruri neclare cu privire la Revolutie si este de datoria magistratilor, a justitiei sa faca lumina".