O tara ca afara dupa 30 de ani. Cat am putut

Ziare.

com

Cu siguranta nu s-a murit degeaba si celor nostalgici le sugerez exercitiul mental de a inchide ochii si a incerca sa retraiasca macar o ora din Romania lui 1989.Sa incerce sa retraiasca frigul, frica, intunericul, daca nu foamea, macar frustrarea normalitatii inaccesibile. Si acum imi amintesc primul gest pe care l-am facut ca adolescenta la Timisoara in 22 decembrie. M-am dus la punga in care pastram ca pe niste comori dresurile lycra, remaiati (da, pe vremea aceea erau ateliere de remaiat dresurile), cusuti pe unde nu se vedea prea rau. Erau de proasta calitate, dar chiar si asa, sa pui mana pe o pereche era o victorie. I-am aruncat pe toti ca o descatusare.Siguranta cetateanului era mai mare, cazul Caracal ar fi fost imposibil, dar asa se intampla in orice regim concentrationar. Siguranta aceasta venea la pachet cu supravegherea permanenta, cu cenzura, cu autocenzura, cu puscaria in care se transformase aceasta tara.In niciun caz Romania nu este un loc ideal. Departe de asa ceva. Cu siguranta ca in anumite zone, in special a clasei politice, am asistat la o degradare continua, ajungand probabil la cei mai inepti si nevolnici politicieni din ultimii 30 de ani.Dar pana la urma nu suntem decat acolo unde meritam sa fim.Sacrificiul din 1989 nu avea cum sa pogoare miraculos asupra Romaniei nici belsugul, nici intelepciunea, nici fericirea, nici progresul. Ceea ce ne-a daruit sacrificul de atunci a fost dreptul de a decide, de a alege, de a ne lua soarta in maini.Ne plangem ca fostii comunisti si fostii securisti au preluat puterea. Da! Asa este. Dar cei mai multi au fost votati. Cand romanii au avut de ales intre Ion Ratiu si fostul comunist Ion Iliescu, au votat covarsitor, intr-un procent inca neegalat, comunistul.Da, de-a lungul timpului, PSD-ul, sub diferitele sale nume, a si fraudat alegerile, dar nu prin frauda masiva a castigat, ci doar s-au mai rotunjit procentele. Au castigat pentru ca au fost votati. Pentru ca ei sa cumpere votul a existat cineva care sa-l vanda. Asa cum, pentru ca cineva sa ia mita, trebuie sa fie cineva care sa o dea.Firea nu a ajuns primar general al Capitalei prin ocupatie. PSD nu a castigat cum a castigat in 2016 printr-o vraja. Toate s-au intamplat prin vot. Sunt milioane de romani plecati din tara, dar ma intreb, fara a-i acuza, cati dintre ei inainte de a pleca si a se destepta au votat ani de zile tot PSD.Atat am putut noi sa progresam in 30 de ani. Nu stiu daca e mult sau putin pentru o tara trecuta prin iadul comunist in cea mai cumplita forma a lui. Nu judec asta. Ceea ce mi-as dori ar fi sa intelegem ca nu prea avem pe cine sa dam vina pentru nimic din ceea ce nu ne convine.De noi depinde cat de sus fixam stacheta, cat de fideli suntem principiilor, cat de exigenti suntem in asteptari si alegeri, ce asteptam, de fapt, cat de duri suntem in sanctiune, cate unitati de masura folosim si cu cat discernamant folosim cel mai important castig al Revolutiei din decembrie 1989 - dreptul la vot, deci dreptul de a alege si a decide.Cat timp il avem, sacrificiul nu a fost degeaba. Cum il folosim nu mai e decat treaba noastra si atunci cand spunem ca s-a murit degeaba este cea mai apriga autocritica pe care o putem gandi si rosti.Cred sincer ca tara aceasta va fi "ca afara" doar in momentul in care vom constientiza pe deplin ca ea este ceea ce noi o facem sa fie prin deciziile noastre si vom actiona in consecinta. Cand noi vom fi "ca afara".