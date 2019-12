Parlamentul European va avea luni o dezbatere despre Revolutia din Romania

Ziare.

"Revolutia din Romania in dezbaterea Parlamentului European! Luni, la Strasbourg, va avea loc un eveniment unic. Se va dezbate o rezolutie despre Revolutia Romana din Decembrie 1989. Dezbaterea are loc in ziua de 16 Decembrie, exact la 30 de ani de la inceperea Revolutiei la Timisoara, iar votul in plenul Parlamentului pentru Rezolutie se va da Joi, 19.12.2019", a scris Traian Basescu pe Facebook.Europarlamentarul PMP a precizat ca "toti cei 32 de parlamentari romani, indiferent de apartenenta politica, au putut sa faca propuneri pe proiectul de text si il vor sustine in plen"."La fel de important este ca liderii tuturor grupurilor parlamentare au fost de acord cu propunerea grupului PPE de a se introduce in dezbaterea Plenului Parlamentului Rezolutia despre Revolutia Romana", a mai scris Basescu.In urma cu 30 de ani, in Decembrie 1989, la Timisoara au izbucnit evenimentele care au dus la caderea comunismului din Romania.In data de 15 Decembrie 1989 s-a aprins scanteia Revolutiei, cand mai multi timisoreni s-au adunat in fata Bisericii Reformate din Timisoara pentru a-l sustine pe pastorul Laszlo Tokes, care urma sa fie evacuat de regimul comunist.Sustinerea pastorului reformat s-a transformat, a doua zi, intr-o adevarata revolta, iar in aceeasi seara au avut loc primele arestari ale celor care demonstrau in Piata Maria din Timisoara, acolo unde se afla Biserica Reformata.In data de 17 Decembrie 1989, la Timisoara se tragea inspre manifestanti, tot atunci au cazut si primele victime.