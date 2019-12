Premierul Orban: Avem responsabilitatea, fata de memoria martirilor Revolutiei, sa se faca dreptate

Ziare.

"Luna decembrie a devenit pentru Romania simbolul eliberarii de sub dictatura comunista. S-au implinit zilele trecute trei decenii de cand scanteia anticomunista s-a aprins la Timisoara. (...)Sfarsitul anului 1989, in care romanii s-au ridicat cu mult curaj pentru libertate, adevar si dreptate si au pus capat regimului tiranic si corupt, a schimbat cursul istoric al Romaniei.Romanii au ales atunci un drum pe care si l-au dorit ireversibil si care a constituit punctul de plecare si un fundament solid pentru respectarea drepturilor omului, libertate de expresie, democratie parlamentara, pluralism in toate aspectele vietii publice, economie de piata, apartenenta la NATO si la Uniunea Europeana", se arata in mesajul premierului.El a mai afirmat ca "Romania de astazi, atasata valorilor democratiei, este un bun castigat cu suferinta si jertfa eroilor si martirilor, a tuturor celor care au stiut, au putut si au avut curajul sa spuna nu regimului dictatorial si sa dovedeasca faptul ca dorinta de libertate, solidaritatea, speranta nu pot fi ucise de gloante"."Avem datoria sa omagiem memoria tuturor celor care au pus libertatea mai presus de propria viata pentru ca Romania sa renasca, eliberata din carapacea regimului comunist.Avem responsabilitatea, fata de memoria martirilor Revolutiei Romane, sa se faca dreptate, iar societatea romaneasca sa cunoasca adevarul. Sunt inca printre noi persoane care, in acele zile tulburi, au fost ranite ori si-au pierdut copiii, parintii sau pe cineva drag si care asteapta ca institutiile statului de drept sa faca dreptate.Sunt raspunsuri prea mult timp asteptate de romani si in lipsa carora coeziunea si increderea societatii au fost subrezite", a sustinut premierul in mesaj.Totodata, Orban a precizat ca Guvernul are datoria, cat si responsabilitatea fata de sacrificiul eroilor Revolutiei Romane de la 1989 sa apere drepturile, libertatile si valorile pentru care ei au luptat si sa nu permita niciunei puteri politice sa mai actioneze impotriva cetatenilor."Pilda cea mai puternica a istoriei recente este ca democratia, libertatile si dreptul fiecarui roman la o viata prospera trebuie aparate zi de zi, cu fermitate, pentru a ne asigura ca represiunea si crimele impotriva propriului popor nu vor mai avea loc niciodata", a mentionat Orban.