Proiectie de lumina si culoare pe sediul MAI in memoria eroilor martiri ai Revolutiei Romane (Video)

Ziare.

com

Astfel, Tricolorul Romaniei, "1989", lumanari aprinse, precum si numele celor cazuti la Revolutie au fost proiectate pe zidurile MAI, iar cele peste o mie de persoane care s-au adunat in fata institutiei din Piata Revolutiei au aprins lumanari si au tinut un moment de reculegere la Monumentul eroilor cazuti in decembrie 1989.Au depus coroane de flori, au aprins lumanari si au tinut la randul lor un moment de reculegere presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, ministrul de Interne, Marcel Vela, presedintele Asociatiei 21 decembrie 1989, Teodor Maries, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, alti oficiali.Revolutionarii Nicoleta si Catalin Giurcanu au facut apelul solemn prin rostirea numelor eroilor martiri cazuti in Decembrie 1989.Evenimentul de lumina si culoare, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Guvernul Romaniei, Asociatia Geeks For Democracy si Asociatia 21 Decembrie a continuat cu proiectarea unor imagini inedite din perioada 1945-1989, precum si imagini din zilele Revolutiei din decembrie 1989. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au ajuns duminica seara la marsul de comemorare a victimelor Revolutiei Romane, care se desfasoara in Piata Universitatii. Ei au plecat alaturi de sutele de participanti, intr-un mars de comemorare a Revolutiei Romane, care a avut ca punct de pornire Piata Victoriei, cu traseul Piata Universitatii - sediul Ministerului de Interne.In fata oficialilor care se afla la eveniment este desfasurat drapelul Romaniei.Mai multi participanti au impartit celor prezenti in piata baloane albe pe care este scris "Libertate" si scandeaza "Cinste lor, eroilor!", "Cine a tras in noi, intre 18 si 22?", "Pacat de sangele varsat!", "Jos comunismul!".In fruntea coloanei s-a aflat un banner inscriptionat cu mesaje scandate care amintesc de evenimentele petrecute in urma cu 30 de ani: "Noi suntem poporul/Jos cu dictatorul!", Libertate te iubim/Ori invingem ori murim!", Nu plecam acasa, mortii nu ne lasa", "Soldati, soldati/Pe cine aparati?".