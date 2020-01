Revolutia din 1989 va fi investigata de o Directie speciala din IICCMER, dupa desfiintarea institutului condus de Iliescu

Ziare.

Intr-un comunicat remis Ziare.com se precizeaza ca hotararea este o urmare "a deciziei Executivului din sedinta de marti, 28 ianuarie", decizie prin care a fost desfiintat institutul al carui presedinte de onoare era Ion Iliescu si care era condus de Gelu Voican Voiculescu, amandoi trimisi in judecata pentru faptele comise in 1989."In consecinta, in cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc se va infiintaExpertii din cadrul Directiei vor continua. Prin infiintarea acestui compartiment, IICCMER isi consolideaza misiunea de prezervare a memoriei victimelor regimului comunist din Romania si de identificare a responsabililor pentru crimele comise in perioada 1945-1989", se mai arata in comunicatul citat.Incepand din 17 ianuarie, IICCMER este condus de Alexandra Toader, in calitate de presedinte executiv, decizia fiind asumata de presedintele Klaus Iohannis. Una dintre primele decizii luate a fost deschiderea unei anchete, dupa aparitia unor dezvaluiri in presa.Reamintim ca in decembrie 2019, cu ocazia implinirii a 30 de ani de la evenimentele care au condus la prabusirea regimului Ceausescu, premierul Ludovic Orban a anuntat ca intentioneaza sa desfiinteze Institutul patronat de fostul presedinte Iliescu, sustinand ca a ajuns sa faca "propaganda pe bani publici"."Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) este o structura guvernamentala infiintata in decembrie 2005, avand ca scop principal investigarea si identificarea abuzurilor si incalcarilor drepturilor omului pe durata regimului comunist in Romania si sesizarea organelor indreptatite sa ia masuri in aceste cazuri. In acelasi timp, IICCMER sprijina constituirea unor mecanisme educationale si de informare destinate sa promoveze la nivel national si international memoria perioadei comuniste din istoria Romaniei si de incurajare a dezvoltarii unei culturi a libertatii, democratiei si a statului de drept", se mai precizeaza in comunicatul citat.