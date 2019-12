Revolutia romana, comemorata in Parlamentul European: Noi sa luptam ca oamenii sa nu mai trebuiasca sa moara pentru libertatea lor

Ziare.

"Sunt onorata sa fiu aici cand comemoram acest eveniment atat de important pentru Romania si toata Europa", a spus Valean, care reprezinta Comisia Europeana la aceasta dezbatere."Pe 16 decembrie 1989 revolutia romana a inceput la Timisoara. Acesta a fost primul pas spre reintoarcerea Romaniei si a romanilor in Europa. Revolutia romana a fost cel din urma act al miscarilor de revolta din Europa de Est si cel mai sangeros. In acea iarna romanii au luptat pentru libertate, drepturi fundamentale si democratie", a adaugat Adina Valean.Traian Basescu, eurodeputat PMP, a spus ca luni, 16 decembrie, se implinesc 30 de ani de la momentul in care "Timisoara a rabufnit"."Este un moment in care romanii au spus un 'Nu' hotarat, cu sacrificiul vietii lor, comunismului si au revenit in familia Europeana. UE nu este numai despre pace in Europa, ci si despre interdictia dictaturilor pe teritoriul UE", a subliniat Traian Basescu in plenul PE.Eurodeputatul PSD Cristian Terhes, care a vorbit din partea grupului S&D, a spus ca revolutia din 1989 a pus capat unui "regim totalitar si odios"."Spre deosebire de alte tari, in Romania trecerea de la comunism la democratie a avut loc prin jertfe umane. Pentru ca a refuzat sa slujeasca regimul comunist biserica romano-catolica a fost scoasa in afara legii in 1948 si mii de persoane au fost aruncate in inchisoare", a mai spus eurodeputatul PSD."Revolutia din 1989 a fost apogeul luptei pentru reinstaurarea libertatii si democratiei in Romania dusa de peste 40 de ani. Ne bucura faptul ca toti reprezentantii Romaniei in acest Parlament isi dau mana pentru a duce aceste valori mai departe", a mai spus el.Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe, a spus ca pe 16 decembrie 1989, se aprindea la Timisoara scanteia revolutiei romane. "In PE omagiem curajul acestor oameni, curajul lor care a facut posibil revenirea la valorile libertatii. In acele zile oameni obisnuiti au devenit eroi", a spus Ciolos."Noi trebuie sa luptam pentru ca oamenii sa nu mai trebuiasca sa iasa in strada si sa moara pentru libertatea lor, nici acum si nici in generatiile urmatoare", a mai spus el.Reinhard Butikofer, din partea grupului Verzilor, a afirmat ca "pentru cei care s-au jertfit in revolutia romana, pentru familiile victimelor, nu putem avea decat o plecaciune si respect". El a criticat insa practica de a adopta rezolutii pentru a se stabili adevarul despre anumite evenimente. "Nu este sarcina unui parlament ca prin majoritate sa decida adevarul despre fapte istorice", a spus Butikofer.Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan a afirmat ca in urma cu exact 30 de ani, mii de romani au iesit in strada si sute de mii le-au urmat in zilele urmatoare."Romania si poporul roman si-au castigat prin sacrificiile din zilele revolutiei locul in Europa", a mai spus Muresan, care este vicepresedinte al grupului PPE din PE.El a reamintit, ca si Traian Basescu, numarul mortilor in Revolutie, 1.142, si a spus ca cuvantul zilei trebuie sa fie "comemorare"."Tinerii au luptat pentru democratie, libertatea de exprimare, libertate si astazi trebuie sa ne gandim la ei. Avem datoria de a face toate eforturile pentru a apara bunurile cucerite atunci", a mai spus el.In urma dezbaterii de luni seara va fi adoptata o rezolutie care va fi supusa la vot joi in Parlamentul European, la 13:00 ora Romaniei.Dezbaterea si rezolutia privind comemorarea a 30 de ani de la revolutia romana din 1989 au fost introduse pe ordinea de zi a ultimei sesiuni PE din acest an la propunerea grupului Partidului Popular European (PPE).