Revolutia sangeroasa si revolutionarii de catifea

Saptamana trecuta, intr-o clasa de gimnaziu dintr-o scoala din Bucuresti, un elev a lipit deasupra tablei un portret al lui Ceausescu. Niciun profesor nu s-a intrebat si nu a intrebat copiii ce e cu portretul lipit pe perete al dictatorului.Iata o gluma reusita a unui elev, si-or fi spus. Doar la ultima ora, profesorul de matematica a zabovit in fata hartiei, dupa care a facut urmatoarea remarca: "Eu as fi meritat sa ma puneti mai sus decat el". Atat si nimic mai mult.De aici mi-a venit ideea articolului de fata, anume de ce si cat au profitat unii "urmasi ai revolutiei", incluzandu-i aici si pe securistii si activistii care erau deja cu piciorul pe acceleratie inca dinaintea zilelor de 16-20 decembrie '89 la Timisoara si de 21-22 decembrie la Bucuresti si in multe alte orase ale Romaniei, printre care Cluj, Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Deva, Brasov, Arad, Cugir s.a.Unele dintre acestea au fost declarate orase-martir chiar si dupa douazeci de ani, cum a fost cazul Craiovei sau al Constantei. Legi peste legi au martirizat orasele patriei, interese peste interese au facut specula cu fonduri bugetare si cu medalii de mucava.Securistii si activistii PCR din prima linie l-au lasat din brate pe Ceausescu pentru ca privilegiile regimului devenisera invechite pentru foamea lor de afaceri "liberale" intr-o tara mistuita de o industrie falimentara. Stiau deja cum sa capuseze industriile energofage si au facut-o profesionist timp de trei decenii, inca din primele zile de la revoltele populare din '89.Dar a mai ramas ceva si pentru ziua de azi si pentru urmatorii ani, cand sangele proaspat al noii generatii a serviciilor secrete pulseaza in inima scenetei politice.Puterea din umbra isi scrie nestingherita istoria. Printre primele mutari ale Securitatii si ale fostilor activisti de partid din prima linie a fost Legea 42 din decembrie 1990 pentru cinstirea eroilor martiri, prin care au fost acordate certificate de revolutionar, sub diferite calificative: participant la Revolutie, luptator pentru victoria Revolutiei, urmasi ai eroilor-martiri etc.Asa a inceput vanatoarea dupa carnetele de revolutionar, in virtutea carora beneficiarii au primit o serie generoasa de privilegii (in dezbaterile publice, mai multi comentatori si ziaristi, precum si unii politicieni, au considerat ca singurii care au meritat sa fie recompensati material de catre stat sunt urmasii celor care au fost ucisi in zilele lui decembrie '89 si ranitii cu diferite grade de invaliditate).Beneficiile, dintr-o serie mai lunga, ale "luptatorilor in revolutie", se inscriu in plafonul generos de cadouri de la buget legiferat de FSN-ul lui Ion Iliescu.Intrebare: Oare cu cine s-au luptat zecile de mii de posesori ai pasaportului pentru donatiile statului? Cu recrutii care nici macar nu apucasera sa depuna juramantul si trageau orbeste in zidurile blocurilor? Cu teroristii inventati de Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Militaru si de toata sleahta comunistilor reciclati intr-o singura dupa-amiaza?Enumar cateva dintre privilegiile de care au beneficiat vanatorii de recompense, altii decat cei indreptatiti sa le primeasca:- cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial cu o suprafata de pana la 100 de metri patrati;- acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte;- atribuirea, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 de metri patrati de teren in extravilan si a 500 de metri patrati de teren in intravilan (acesta din urma pentru destinatia de locuinta);- atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;- scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si pentru terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat etc.Fostul staroste de Ilfov, Constantin Bebe Ivanovici, asistat de Gelu Voican Voiculescu, a facut negot in anii '90 cu peste 40.000 de certificate de revolutionar. O lista restransa de aprigi luptatori ii cuprinde pe urmatorii revolutionari de lux:Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican-Voiculescu, pe atunci vicepremierul Guvernului Roman, (dupa ce a fost ambasador in Tunisia si Maroc, s-a retras la pensie, insa in 2016, in timpul guvernului Ciolos, a fost consilier al Secretarului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor), Nicolae Militaru, Sergiu Nicolaescu, Dan Iosif, Vasile Blaga ("luptator cu rol determinant" in marele oras Dr. Petru Groza, acum Stei), Radu Berceanu, Constantin (Bebe) Ivanovici (negustorul de certificate de revolutionar, cum am aratat mai sus), Margareta Costea (soacra lui Mircea Geoana, care si-a falsificat certificatul de revolutionar, declarand ca a fost impuscata in picior in timp ce descarca o naveta cu apa minerala: are doua vile in cartierul Primaverii si una la Snagov), Toni Grebla, Eugen Nicolicea ("luptator cu rol determinant" care a facut revolutia in orasul-martir Baile Herculane, unde nu s-a tras nici macar un cartus), Codrin Stefanescu, Nicusor Constantinescu, Marcel Ciolacu, Emilian Cutean (fost secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru fraudarea guvernului cu 200 de mii de lei, iar din decembrie 2004 membru in Colegiul National al Institutului Revolutiei Romane, creatia "academica" a lui Ion Iliescu in 2004, la sfarsitul mandatului.Un exemplu de prosperitate de care se bucura revolutionarii de lux este cel al lui Eugen Nicolicea, unul dintre cei mai vocali apostoli ai PSD, cu o avere impresionanta, de care insa Fiscul nu se atinge.Conform declaratiei de avere, Nicolicea are o garsoniera, un apartament si o vila, toate in Bucuresti. Detine trei autoturisme, un Audi TT, un Chrysler C 300, un Toyota Rav 4 si o barca cu motor. Este posesorul a noua conturi si depozite bancare, in lei si in euro.Un alt exemplu este Vasile Blaga, acum europarlamentar, care a strabatut o cale lunga de la FSN la PD, iar apoi la PDL, pentru a ajunge ulterior unul dintre cei mai influenti politicieni ai PNL. Este judecat pentru trafic de influenta in dosarul finantarii ilegale a campaniei electorale a PDL, fiind acuzat ca ar fi primit prin interpusi 700.000 de euro de la fostul primar al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, zis Pinalti, condamnat si el de Tribunalul Bucuresti la trei ani si noua luni de inchisoare pentru delapidarea unui sfert de milion de euro de la Posta Romana.Conform declaratiei de avere, fostul ministru de Interne in doua reprize, Vasile Blaga, detine un apartament de lux in Bucuresti in valoare de 860.000 de euro, doua case in judetul Bihor si o vila de lux in Mamaia, pentru care numai avansul l-a costat 200.000 de euro. Are conturi si depozite de 454.022 de lei si 26.738 de euro. In plus, Blaga a scos din buzunar 45.000 de lei cu care a imprumutat partidul.Daca am socoti averile agonisite de revolutionarii de lux care nu au auzit nici macar suieratul unui glont pe la ureche, am ajunge la sume astronomice.O masura anuntata zilele trecute de premierul desemnat Ludovic Orban da frisoane inca de pe acum tuturor imbogatitilor zilei. Daca va reusi sa treaca Guvernul prin Parlament, Orban ne asigura ca Fiscul va bate la toate portile ferecate si va cere proprietarilor, inclusiv revolutionarilor de catifea, sa-si justifice averile.Sanctiunile in urma controalelor vor fi civile, dar si penale.Timp de treizeci de ani, bolnavii de bani si de putere nu au fost niciodata intrebati de Fisc din ce si-au agonisit averile. Matusile Tamara, donatoare de sute de mii de euro nepotilor, vor fi intrebate si ele de provenienta banilor.Daca promisiunea lui Orban va fi pusa in practica, milioane de pensionari ar putea sa-si faca cumparaturile fara sa le mai tremure mana in care tin banii calculati pana la ultima centima, sute de mii de copii ar putea sa manance de trei ori pe zi si sa-si schimbe hainele jerpelite, spitalele ar putea fi dotate cu aparatura performanta, scolile ar fi renovate si ar disparea WC-urile din curte, autostrazile nu vor mai fi doar o promisiune electorala etc.Si, in plus de toate acestea, daca nu chiar in primul rind, nu ne vom mai simti umiliti de hotii purtatori de gulere albe, care ascund sleahta mintilor si sufletelor moarte.