Rezolutia privind Revolutia romana intra azi la vot, in Parlamentul European

O dezbatere pe aceasta tema a avut loc luni seara, cand reprezentanta Comisiei Europene Adina Valean, comisarul pentru Transporturi, a evidentiat in fata eurodeputatilor ca revolutia romana a fost cel din urma act al miscarilor de revolta din Europa de Est si cel mai sangeros si romanii au luptat in acea iarna pentru libertate, drepturi fundamentale si democratie.Prin aceasta rezolutie , Parlamentul European solicita statului roman sa isi intensifice eforturile pentru a elucida adevarul privind Revolutia din decembrie 1989, iar institutiilor Uniunii Europene si statelor sale membre, inclusiv Romaniei, sa depuna toate eforturile posibile pentru a asigura comemorarea crimelor regimurilor comuniste si a garanta ca astfel de crime nu vor mai avea loc niciodata.Revolutia romana a fost cea mai violenta dintre toate revoltele care au condus la caderea comunismului in statele din spatele Cortinei de Fier si s-a soldat cu pierderea a 1.142 de vieti omenesti, 3.138 de raniti grav si peste 760 de persoane detinute ilegal si torturate.De asemenea, folosirea fortei impotriva poporului roman in decembrie 1989 a afectat in mod dureros intreaga societate din Romania, iar identificarea autorilor reali ai acestor infractiuni ramane o problema pentru victime, pentru familiile acestora si pentru toti cetatenii romani, se aminteste in text.Statului roman i se reproseaza in acest document, la a carui redactare au contribuit eurodeputati romani si straini, ca a intarziat inutil stabilirea si aflarea adevarului, conditie esentiala pentru garantarea dreptului victimelor si al mostenitorilor acestora de a obtine despagubiri si compensatii echitabile, autoritatile nationale nereusind sa actioneze cu diligenta necesara impusa de normele internationale privind drepturile omului.Conform textului rezolutiei, Parlamentul European comemoreaza si aduce un omagiu victimelor revolutiei din decembrie 1989, precum si familiilor lor, care si-au sacrificat viata pentru a pune capat dictaturii totalitare din Romania, subliniind faptul ca sacrificiul protestatarilor pasnici din decembrie 1989 a permis tranzitia Romaniei catre democratie, statul de drept, economia de piata, precum si integrarea sa ulterioara in Alianta Nord-Atlantica si in Uniunea Europeana., ora Romaniei.Parlamentul European isi incheie joi ultima sesiune plenara din acest an.