Scandal in Piata Universitatii, dupa ce Gelu Voican Voiculescu a venit la comemorarea victimelor Revolutiei: Mi-ai omorat copiii, nenorocitule!

In momentul in care l-au observat, reprezentantii organizatiilor de revolutionari, dar si alti oameni prezenti in piata au inceput sa tipe si sa se imbranceasca. "Luati-l de aici! Luati-l de aici!", s-a auzit strigand un barbat.Multimea a inceput sa ii strige lui Gelu Voican Voiculescu "Criminalule!". "Mi-ai omorat copiii, nenorocitule!", a spus o persoana.In timp ce era scos de jandarmi din multime, oamenii continuau sa il huiduie si sa il numeasca criminal pe Gelu Voican Voiculescu."Nu iti este rusine, criminalule? Este un criminal", au continuat oamenii sa strige. "Du-te la puscarie. Ai tupeu sa vii aici?", a urlat altcineva.Si fostul premier Petre Roman a fost huiduit in momentul in care a aparut in Piata Universitatii.La ora 11:00, presedintele Klaus Iohannis a mers la Troita din Piata Universitatii, unde a depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din 1989 si a tinut un moment de reculegere. Si seful statului a fost luat la intrebari de oamenii prezenti, care i-au cerut lui Iohannis sa afle cine sunt vinovatii pentru ceea ce s-a intamplat in decembrie 1989.Si premierul Ludovic Orban este asteptat sa depuna o coroana de flori la monumentul din Piata Universitatii.