Stafia lui Ceausescu bantuie Bucurestii

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ziare.

com

Bucuresti, Gelu Voican urma sa patroneze o susanea.Da, ati ghicit, erau invitati sa cante, pe o scena instalata langa BCU, mai toti guristii abonati la banii publici distribuiti de partide si institutii. De data asta, finantator era Institutul Revolutiei, patronat de Senat: Dan Bittman si Irina Loghin urmau sa ciripeasca vesel langa locul in care armata si securitatea au tras inrevolutionari acum treizeci de ani. Reactia unor organizatii civice a dus la anularea"concertului".Voican, mana dreapta a lui Iliescu si-n decembrie 1989, si acum, a crezut de cuviintaca acesta era cel mai bun moment de mers la troita de la Universitate. Un ins aflat si el acolo l-a lovit cu o carja-n cap. Reactiile au fost mai numeroase decat informatiile noi despre cine a tras in 1989 in popor.Unii au zis ca dreptatea e impartita in tribunale, nu in strada. Mihai Sora s-a intrebat retoric: "cand Justitia e schioapa, cum sa nu apara cate-o carja care cauta s-o tina dreapta?". Iliescu a deplans faptul ca reconcilierea nu e posibila nici azi. Altii i-au reamintit ca el e, ca si Voican, acuzat de crime impotriva umanitatii, asa ca ar trebui sa taca.Stafia lui Ceausescu parea ca pluteste peste capetele tuturor.Cel mai afectat pare sa fi fost noul ministru de Interne. Pe numele sau Vela, acesta ainformat publicul ca si-a ales ca loc de lucru biroul lui Ceausescu din fosta cladire a C.C. al PCR. Un gazetar l-a intrebat de ce, iar penelistul i-a spus ca traieste "un sentiment foarte complex si foarte complicat". Tot el a tradus: "eu, ca ministru - si nu stiu ce au simtit ceilalti ministri - simt foarte multa energie negativa". Drept pentru care, stimati concetateni, dl. Vela l-a invitat pe episcopul Caransebesului ca, dupa Boboteaza, sa vina sa sfinteasca locul.Umorul involuntar al ministrului il asaza intre la fel de ilustrii Daea si Grapini: "Cred ca e un pas de normalitate sa facem un stop-cadru si sa reluam tot ce tine de un management performant si de o administratie democratica, sa ne rupem un pic de ce a fost rau si urat in istoria Romaniei".Uneori, stau si ma-ntreb daca nu cumva cineva le da cu o carja-n cap tuturor celor careajung ministri, fara ca dupa aceea sa curga sange. Poate doar cate o perla-doua...