The Telegraph: A reusit Romania sa scape de fantoma comunismului?

Si, totusi, neschimbata in cei 30 de ani de la caderea comunismului, cladirea seamana cu un dispozitiv de teleportare ale carui coordonate sunt setate in decembrie 1989 - luna in care oamenii din Bucuresti au huiduit si scandat pe treptele sale", scrie Chris Leadbeater, intr-un articol amplu despre Romania si fantoma comunismului, aparut in publicatia britanica The Telegraph Comitetul Central al Partidului Comunist Roman era denumirea organului central executiv al PCR, iar sediul CC era Palatul Senatului, fiind de altfel cladirea de unde Nicolae Ceausescu si-a tinut ultimul discurs catre populatie in pragul Revolutiei din 1989."Stand in fata ei in ceea ce acum se numeste Piata Revolutiei, am din nou 14 ani, urmarind disparitia comunismului din Romania la televizor, intr-o suburbie a orasului Birmingham.Auto-separarea Romaniei din Blocul de Est a fost violenta nota de subsol a ceea ce istoria a ajuns sa numeasca un joc de domino care s-a desfasurat in Europa acum 30 de ani", scrie britanicul.Autorul articolului evoca si alte tari care s-au rupt de comunism, precum Polonia sau Cehoslovacia, dar in Romania "a fost disperare, furie si, in final, sange de presedinte pe perete"."Cladirea Comitetului Central straluceste peste piata, asa cum s-a intamplat si in 1989. O placa de langa usa anunta o schimbare de nume si de scop - acum este Ministerul Afacerilor Interne.Dar e nevoie de mai mult decat atat pentru a masca trecutul cladirii: ca a fost sediul Partidului Comunist Roman sau ca a fost punctul central al Revolutiei in Bucuresti.In timp ce Revolutia a inceput cu proteste in orasul vestic Timisoara, la 16 decembrie 1989, aceasta a luat cu adevarat amploare in piata pe 21 decembrie.Scenele sunt usor de vizualizat online: Nicolae Ceausescu, dictatorul care a condus tara timp de 24 de ani, a rostit un discurs de la balconul cladirii - ca de obicei -, insa doar a turnat gaz pe foc.Imaginile sunt inca remarcabile - Ceausescu interpretand gresit starea de spirit a oamenilor. 100.000 de romani incep sa huiduie si sa scandeze. Ceausescu, care avea 71 de ani, rade la sfidarea cetatenilor. Televiziunea transmitea din piata, dar pana sa o opreasca Revolutia incepuse deja.A fost reprimata de soldati si de Securitate, dar cand ziua de 22 decembrie a adus si mai multi manifestanti, jocul se terminase.Ceausescu a incercat sa fuga cu elicopterul, dar a fost fortat sa aterizeze si prins in Targoviste, la 80 de km de Bucuresti. El si sotia sa Elena au fost acuzati de genocid si executati pe 25 decembrie, in ziua de Craciun", relateaza Leadbeater.Autorul mai scrie ca intr-un fel "Romania a trecut de perioada Ceausescu", insa fantoma comunismului inca ne bantuie tara, in opinia lui."In anumite moduri, Romania a trecut peste perioada lui Nicolae Ceausescu - este membra a UE din 2007. Dar in alte (moduri - n.red.), fantoma acelei perioade inca bantuie tara. Daca explorezi Bucurestiul, o sa vezi un oras inca legat de Blocul de Est, din punct de vedere al arhitecturii.Cladiri a caror constructie a inceput in perioada comunista zac acum neterminate, insa macar s-a terminat constructia la cea mai evidenta mostenire a epocii comuniste: Palatul Parlamentului.Era construita doar pe jumatate in 1989, iar la cati bani au fost investiti in cladirea aceasta ar fi fost o risipa uriasa sa nu fie finalizata.Pana la terminarea constructiei in 1997, acest monstru de 1.100 de camere costase contribuabilii 3 miliarde de euro", mai explica autorul.El mai scrie ca, totusi, sa spui ca Bucurestiului este un oras complet definit de fantomele comuniste este gresit.