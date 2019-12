Trump a trimis la Timisoara o placa din bronz in memoria eroilor Revolutiei

Ziare.

"Primim de la Casa Alba un cadou, o placa de bronz care va fi montata pe cladirea viitorului sediu al Muzeului National al Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Placa este donata de insusi presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a declarat primarul Nicolae Robu.Pe placa va sta scris "Aceasta placa este dedicata in memoria eterna a eroilor din Timisoara si martirilor care au pierit in urma cu treizeci de ani, luptand pentru libertate, democratie si drepturile omului, in decembrie 1989. Dumnezeu sa-i binecuvanteze pe acestia si pe poporul roman. Donald J. Trump".Placa memoriala va fi dezvelita in prezenta noului ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, vineri, 20 decembrie, in prima sa vizita la Timisoara de la preluarea mandatului.Un Muzeu al Revolutiei Romane va fi deschis la Timisoara, orasul in care s-a aprins scanteia libertatii, in urma cu 30 de ani. Deocamdata sunt doar discutii, insa cei responsabili spun ca acesta este realizabil. Sunt si bani pentru pornirea proiectului, iar primul pas a fost facut in cursul acestui an, atunci cand Garnizoana Militara din Piata Libertatii di Timisoara a fost predata Ministerului Culturii, care se va ocupa de renovarea cladirii si de deschiderea muzeului.Directorul Directiei de Cultura si Patrimoniu Cultural Timis, Sorin Predescu spune ca sunt disponibili 3 milioane de euro pentru Muzeul Revolutiei de la Timisoara."Este momentul sa facem un muzeu. De mult timp se incearca, insa acum chiar suntem in faza cea mai buna. Acum vreo 5 ani cativa oameni au promis electoral, au facut demersuri pentru a se construi un Muzeu al Revolutiei si acest mesaj incet-incet a ajuns la urechile celor care puteau lua deciziile la nivel national si au fost alocati niste bani dintr-un credit al Bancii Consiliului Europei, nu mi-e foarte clar, undeva la 3 milioane de euro, ramasi din cheltuirea pentru repararea cladirilor Ministerului Culturii, un fel de economii. Si acesti bani au fost alocati special si cu acordul finantatorului pentru Muzeul Revolutiei. De 5 ani acesti bani sunt in cont.Ce lipsea insa era un spatiu adecvat. Noi am insistat ca acest muzeu sa fie la Timisoara, de fapt nici macar nu a trebuit sa insistam prea mult, avea tot sensul din lume. Dar era nevoie de o cladire reprezentativa. Si stiu ca atunci, cu cei de la Unitatea de Management al Proiectelor, cu cativa parlamentari de Timis care s-au implicat foarte mult, cu domnul primar, am cautat un spatiu pentru acest muzeu. Alegerea care a venit cumva de la mine pentru ca stiam situatia patrimoniala a fost a fostei Garnizoane Militare din Piata Libertatii. A fost nevoie de discutii cu 7 ministri, nenumarate insistente si totodata razgandiri, pentru ca aceasta cladire, in luna iunie, sa ajunga in patrimoniul Ministerului Culturii.Este o cladire foarte frumoasa si veche, de la 1727 o avem pe harta, insa una care nu mai era folosita nici de armata. Nu e distrusa, dar e decrepita, sa spun asa. Si in acea cladire avem aceasta misiune, cu banii pe care ii avem deja, sa facem un Muzeu al Revolutiei care sa fie unul al Revolutiei Romane. Ca e la Timisoara si mare parte din acel muzeu va fi Revolutia de la Timisoara, dar muzeul va fi al Revolutiei Romane. Si avem primii pasi facuti, avem caietele de sarcini, asteptam licitatiile", a declarat Sorin Predescu.Cladirea ar urma sa intre intr-o restaurare ampla, iar modul in care va arata noul muzeu va fi stabilit de specialisti."Va fi o restaurare ampla a cladirii si va fi coroborata cu conceptul muzeal pentru care de asemenea s-a facut un caiet de sarcini. Practic trebuie sa avem un muzeu contemporan, generator de emotie, care sa spuna o poveste, a Revolutiei, pe care multa lume sa vrea sa o vada, si din generatiile noi ale Timisoarei, dar si pentru cei care vin in Timisoara, pentru ca Timisoara, vrem nu vrem, are acest brand, Revolutie.Cum ar arata muzeul, o sa lasam specialistii, in principal, sa ne spuna, dar acest muzeu va fi constituit mai mult din zona media decat din zona obiecte. Revolutia nu e despre obiecte, va fi mai mult un muzeu multimedia. Asa il vad eu, asa il vad si altii cu care am discutat. Sa vedem cu ce propuneri vor veni cei care vor castiga licitatia. Legat de cladire, evident ea trebuie adusa la cea mai buna stare posibila, ea insasi fiind o valoare istorica si fiind la un moment dat centrul puterii in Timisoara", a mai spus Predescu.