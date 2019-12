Trupa Vunk anunta ca se retrage de la concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane, condus de Ion Iliescu

Ziare.

com

"Duminica, 22 decembrie, Vunk ar fi trebuit sa cante in Piata 'George Enescu', la evenimentul '30 de ani de libertate', concert pe care il consideram un omagiu adus victimelor Revolutiei din '89.In urma detaliilor despre eveniment care au ajuns la noi in ultimele ore, am constatat ca scopul acestuia e mai putin clar decat credeam noi. Anuntam pe aceasta cale retragerea VUNK de la evenimentul organizat de Institutul Revolutiei Romane", a anuntat grupul vineri. Institutul Revolutiei Romane a anuntat ca organizeaza, duminica, un concert in Capitala , pentru a comemora 30 de ani de la caderea comunismului.Institutul Revolutiei Romane se afla in subordinea Senatului, fiind condus de Ion Iliescu, in calitate de presedinte, si Gelu Voican-Voiculescu, director general al acestui eveniment. Cei doi sunt inculpati in Dosarul Revolutiei pentru crime impotriva umanitatii.Grupurile civice Asociatia 21 Decembrie 1989, Freedom House. Forum Apulum, #REZISTENTA, Geeks For Democracy, Initiativa Romania si Coruptia Ucide au cerut anularea evenimentului, au solicitat artistilor anuntati - printre care trupele Vunk si Holograf, Andra, Stefania Rares, dar si Silvia Chifiriuc, sotia lui Petre Roman - sa isi anuleze participarea si Senatului sa ii demita pe Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu de la conducerea Institutului.