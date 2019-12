Vot in PE pe rezolutia care cere UE sa comemoreze victimele comunismului si Romaniei sa faca totul pentru aflarea adevarului despre Revolutie

Ziare.

com

Redam integral textul proiectului:"Parlamentul European,- Tinand cont de universalitatea drepturilor omului si de principiile fundamentale ale Uniunii Europene, o comunitate bazata pe valori comune,- Tinand cont de Declaratia Universala a Natiunilor Unite privind Drepturile Omului, adoptata pe 10 decembrie 1948,- Tinand cont de rezolutia din 19 septembrie 2019 privind importanta memoriei europene pentru viitorul Europei,- Tinand cont de rezolutiile si declaratiile privind crime comise de regimurile totalitariste comuniste, adoptate de un numar de parlamente nationale,- Tinand cont de regula 132/2 a Regulamentului de Procedura,A. Avand in vedere ca marcarea a 30 de ani de comemorare a Revolutiei romane, declansata de revolta de la Timisoara, care a continuat in toate localitatile tarii si a culminat cu revolutia antitotalitara din Bucuresti, conducand la caderea regimului comunist si la introducerea democratiei, a marcat in mod tragic tranzitia poporului roman spre libertate si stat de drept, care a rezultat in pierderea a 1.142 de vieti omenesti, 3.138 de persoane ranite grav si peste 760 de persoane detinute ilegal si torturate;B. Avand in vedere ca Revolutia romana din decembrie 1989 a fost cea mai violenta dintre toate revoltele care au condus la caderea comunismului in statele din spatele Cortinei de Fier;C. Avand in vedere ca Revolutia din decembrie 1989 si sacrificiul cetatenilor romani care au stat in mod curajos in fata gloantelor a deschis drumul tarii spre NATO, Uniunea Europeana si lumea democratica, de care fusese separata anterior impotriva vointei poporului roman, dupa sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial;D. Avand in vedere ca folosirea fortei impotriva poporului roman in decembrie 1989 a clatinat dureros intreaga societate romana si ca identificarea autorilor reali ai acestor crime ramane o problema agonizanta pentru victime, familiile lor si pentru toti cetatenii romani;E. Avand in vedere ca niciun act de agresiune militara impotriva propriului popor nu ar trebui sa ramana nepedepsit;F. Avand in vedere ca deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (Asociatia 21 Decembrie 1989 si altii vs. Romania, Acatrinei si altii vs. Romania, Sandru si altii vs. Romania) recunosc ca in timpul Revolutiei au avut loc incalcari masive ale drepturilor fundamentale - precum incalcarea dreptului la viata, incalcarea interdictiei privind tortura, tratamentele inumane sau degradante, incalcarea dreptului la respectarea vietii private si familiei - comise de fortele regimului dictatorial comunist, care au deschis focul impotriva protestatarilor pasnici, lipsind de libertate un numar mare de protestatari fata de actele de oprimare comise de Ceausescu, avand in vedere ca dupa tot acest timp nici victimele, nici mostenitorii acestora nu au aflat adevarul despre circumstantele exacte ale acestor tragedii;G. Avand in vedere ca, dupa cum prevede art. 2 al Tratatului UE, Uniunea este fondata pe valori de respect pentru demnitatea umana, libertate, democratie, egalitate, stat de drept si respectarea drepturilor omului, avand in vedere ca aceste valori sunt comune in toate tarile membre;H. Avand in vedere ca statul roman a tergiversat intr-un mod care nu era necesar elucidarea si punerea la dispozitie a adevarului, care are o importanta foarte mare pentru garantarea dreptului victimelor si mostenitorilor la compensatii echitabile si la daune, iar autoritatile nationale au esuat in a actiona cu atentia necesara impusa de normele internationale privind drepturile omului;1. Comemoreaza si, prin aceasta, aduce un omagiu victimelor Revolutiei din decembrie 1989, care si-au sacrificat vietile pentru oprirea dictaturii totalitare din Romania, omagiind victimele si familiile lor;2. Recunoaste ca sacrificiul protestatarilor pasnici din decembrie 1989 a permis tranzitia Romaniei spre democratie, stat de drept, economie de piata, precum si integrarea ulterioara in Alianta Nord-Atlantica si in Uniunea Europeana;3. Cere statului roman sa intensifice eforturile pentru elucidarea adevarului Revolutiei, o necesitate absoluta pentru romani, Romania, Europa si Uniunea Europeana, in virtutea dreptului poporului roman de aflare a adevarului, la 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989;4. Cere institutiilor Uniunii Europene si statelor membre, inclusiv Romaniei, sa faca toate eforturile posibile pentru a asigura comemorarea crimelor regimurilor comuniste si pentru a garanta ca astfel de crime nu vor mai fi comise niciodata;5. Recomanda presedintelui sa propuna aceasta rezolutie Consiliului, Comisiei, Guvernelor si Parlamentelor tuturor statelor membre".Parlamentul European a dezbatut, luni la Strasbourg, o rezolutie pentru comemorarea a 30 de ani de la Revolutia romana din decembrie 1989. Votul asupra rezolutiei va fi dat in plenul de joi al PE.