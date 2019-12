Zeci de persoane au pornit in marsul "Memorial 22 Decembrie 1989: Suntem alaturi de ei!". Va participa si Iohannis (Video)

Ziare.

Si presedintele Klaus Iohannis va participa la Marsul "Memorial 22 Decembrie 1989: Suntem alaturi de ei!", organizat de Freedom House Romania, Asociatia "21 Decembrie 1989", Geeks for Democracy, Initiativa Romania, Rezistenta, Coruptia ucide. Seful statului va ajunge printre manifestanti in jurul orei 18.00, potrivit Administratiei Prezidentiale.Din Piata Victoriei, participantii au pornit, in jurul orei 17.15, in mars catre Piata Universitatii, unde vor tine un moment de reculegere, apoi vor merge spre Piata Revolutiei, la Ministerul de Interne, unde va fi citita lista celor peste 1100 de nume de eroi ai Revolutiei din 1989."Noi sarbatorim libertatea, dar ei comemoreaza pierderea celor dragi. Pe 22 decembrie 1989 noi ne-am castigat libertatea. Dar tot pe 22 decembrie 1989, si in zilele dinainte si de dupa, mii de familii si-au pierdut parintii sau copiii, sotii sau sotiile, fratii sau surorile. Aceste familii au ramas fara oameni dragi pentru ca noi sa avem libertate. Aceste familii aprind o candela an de an pentru cei care au plecat pe un drum fara intoarcere.Sunt copii ajunsi astazi, dupa 30 de ani, la varsta la care parintii lor au murit. Sunt parinti in varsta acum care in toti acesti 30 de ani au trait cu durerea in suflet, cu golul lasat de pierderea copiilor lor. Sunt soti sau sotii care si-au crescut copiii singuri, fara sprijin. Toti au trecut prin acesti 30 de ani cu mare rana in suflet. Care nu s-a inchis niciodata, caci ei simt ca nu s-a facut dreptate. Ca nu au fost gasiti si condamnati cei vinovati de aceste morti", afirma organizatorii, pe Facebook.Ei spun ca participantii la mars vor merge sa le multumeasca acestora pentru sacrificiu. "Sa incercam sa le oferim macar un pic de compasiune. Ca si anul trecut vom citi in Piata Revolutiei lista celor peste 1100 de nume de Eroi ai Revolutiei din 1989. Noi trebuie sa fim alaturi de ei!", spun ei.