Avertisment de la Salvamont: In ultimele 24 de ore au fost extraordinar de multe evenimente, soldate cu accidentari grave

"O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, confruntati cu un numar extraordinar de mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont, direct sau prin Sistemul National de Urgenta SNAU 112, s-au primit 108 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a echipelor Salvamont", arata reprezentantii Salvamont Romania, intr-o postare pe Facebook de sambata dimineata.Astfel, au fost 14 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, 13 apeluri pentru Salvamont Gorj, 10 apeluri pentru Salvamont Alba, cate 9 apeluri pentru Salvamont Lupeni si Salvamont Maramures, cate opt apeluri pentru Salvamont Busteni si Salvamont Cluj, sapte apeluri pentru Salvamont Azuga, cinci apeluri pentru Salvamont Predeal, cate patru apeluri pentru Salvamont Muntele Mic si Salvamont Semenic, cate trei apeluri pentru Salvamont Bran si Salvamont Mures, cate doua apeluri pentru Salvamont Sinaia si Salvamont Bihor, cate un apel pentru Salvamont Harghita - formatia Toplita, Salvamont Sibiu, Salvamont Margau, Salvamont Sacele, Salvamont Dambovita, Caras-Severin, Mehedinti.Conform sursei citate, dupa ce salvamontistii au acordat primul ajutor, au stabilizat victimele si le-au transportat de la locul evenimentului, 76 dintre aceste cazuri au fost trimise la spitale cu ambulantele SAJ, SMURD si Salvamont. In celelalte cazuri, considerate mai usoare, victimele au fost indrumate catre spital, pentru control suplimentar, cu masinile apartinatorilor.Salvamont precizeaza ca s-au mai primit si 38 de apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre zona montana."Cunoscand afluxul mare de turisti catre zona montana, din aceasta perioada a anului, structurile Salvamont si-au dimensionat corespunzator efectivele din teren, asigurand un grad de raspuns, in timp optim, de 100% la evenimente produse, chiar si in conditiile acestui mare numar de accidente produs intr-o singura zi", arata sursa citata.Peste 500 de salvamontisti vor fi la datorie si in zilele urmatoare, pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, in zonele alpine si in cabinetele medicale din cele peste 90 de baze si posturi Salvamont, avand in vedere ca este weekend, final de concedii si vacanta scolara, iar numarul turistilor pe munte este foarte mare.