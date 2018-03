Avertizare Salvamont: Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane, stratul de zapada creste

Ziare.

com

"Atentionare! Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de cm. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor cel putin doua saptamani", arata Salvamont.Doritorii de drumetii montane nu trebuie sa renunte la echipamentul de iarna, dar este indicat sa solicite informatii echipelor Salvamont privind nivelul riscului de producere a avalanselor si starea traseelor pe care doresc sa le abordeze.