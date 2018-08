Doi americani s-au pierdut in Bucegi

Ziare.

Reprezentantii Jandarmeriei Prahova au transmis, miercuri dimineata, ca cei doi turisti de 22 si 24 de ani, de nationalitate americana, s-au ratacit pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi, dupa ce au inceput sa parcurga traseul montan din Busteni, pe Valea Spumoasa, sperand sa ajunga pana la Crucea Caraiman."Necunoscand traseele montane si epuizati fizic, s-au ratacit in zona Jepii Mici. Marti noaptea, la ora 23:34 au ajuns (jandarmii - n.red.) la cei doi cetateni americani, gasindu-i blocati pe o saritoare (stanca), la 5 metri pe cursul unui parau in zona Valea Spumoasa", au transmis jandarmii prahoveni.Cei doi turisti au fost coborati cu coarda in ham, pe traseu, pana in orasul Busteni.Coborarea lor a fost una foarte dificila si de durata din cauza reliefului, a traseului accidentat si a intunericului, incheindu-se miercuri dimineata, in jurul orei 04:00, potrivit sursei citate.Cei doi tineri americani nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.