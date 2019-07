Francezul disparut s-a prabusit cu parapanta in Vrancea si a mers 20 km prin padure

Ziare.

Acesta a ajuns la o pensiune din localitatea Gresu, judetul Vrancea. Barbatul acuza dureri cervicale."Parapantisul francez a fost gasit constient la o pensiune din localitatea Gresu, judetul Vrancea. S-au deplasat la fata locului 2 ambulante Smurd de la Tg. Secuiesc - judetul Covasna si de la Vidra - judetul Vrancea. Acesta acuza dureri in zona cervicala. Dupa acordarea ingrijirilor medicale va fi transportat la UPU Focsani", a transmis ISU Covasna Surse din randul salvatorilor au declarat, pentru Mediafax, ca parapantistul s-a prabusit intr-o zona impadurita, a mers aproape 20 de kilometri prin padure, pana la zona locuita si acolo a putut lua legatura cu salvatorii.Amintim ca parapantistul era cautat de duminica seara."Ieri seara, in jurul orei 21:30, dispeceratul comun ISU-SAJ a primit un apel prin 112, care anunta ca nu se mai stie nimic despre un parapantist, cetatean francez, care zbura dinspre Brasov spre zona Comandau. Ultima data a fost vazut, ieri, in jurul orei 15:30, intre localitatile Papauti si Chiurus", anuntase ISU Covasna pe Facebook , luni dimineata.In urma apelului s-au format echipe mixte de cautare-salvare, astfel ca peste 40 de pompieri militari, politisti, jandarmi, salvatori montani din cadrul Serviciului Public Salvamont Covasna si cetateni au plecat in cautarea parapantistului.Acestea au continuat pana la ora 05:00 in aceasta dimineata, dar fara rezultat.La ora 07:00, cautarile au fost reluate de echipe de cautare-salvare formate din 70 pompieri militari din cadrul ISU Covasna si ISU Brasov, jandarmi, politisti, salvamontisti, militari din cadrul MAPN si cetateni.A.G.