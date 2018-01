Jandarmii montani au salvat de pe munte mai multi turisti care au ramas blocati cu masinile in zapada

Turistii aflati in dificultate in diferite zone din Muntii Bucegi pot apela numerele de telefon 0749058037 / 0749034639 sau numarul unic de urgenta 112 pentru a solicita sprijinul jandarmilor montani.

"Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi. Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau, intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina. La un moment dat, in urma unei erori a sistemului GPS, au ratacit traseul si s-au indreptat catre zona Scropoasa, unde au ramas cu autoturismul blocat pe marginea drumului, din cauza neechiparii corespunzatoare pentru conditii de iarna, a zapezii depuse si ghetii formate pe drumul principal", conform IJJ Dambovita Jandarmii montani au intervenit pentru deblocarea autovehiculului si i-au condus pe turisti in conditii de siguranta pana in zona Orzea.De asemenea, tot luni, mai multi turisti care au plecat cu masina in zona Podu cu Florile din Muntii Bucegi au ramas blocati in zapada si au cerut ajutor la 112."Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel la 112, pentru a ajuta 3 turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi. Turistii din Bucuresti, aflati in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un moment dat au ramas cu autoturismul blocat pe drum, din cauza zapezii depuse intr-un strat de aproximativ 40 de centimetri", potrivit IJJ Dambovita.Jandarmii montani au intervenit pentru deblocarea autovehiculului si i-au condus pe turisti in conditii de siguranta pana la locul de cazare, in prezent acestia aflandu-se in afara oricarui pericol.