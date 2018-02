Echipele de salvare au recuperat 6 turisti aflati in pericol in Bucegi. Un barbat este in continuare pierdut pe munte UPDATE

UPDATE:

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Prahova, jandarmi montani intervin in cadrul mai multor actiuni pentru recuperarea a sapte persoane care au pornit de la cota 2.000 pe schiuri pe un traseu neschiabil si care au ramas blocati la 1.500 de metri altitudine.Primul apel la 112 a venit din partea unui barbat din Bucuresti care a pornit singur pe schiuri de la cota 2.000, dardin Valea Dorului sau Valea Soarelui si a coborat pe canionul Peles, unde a ramas blocat.Concomitent, in aceeasi zona, folosita de schiorii cu experienta, au ramas blocati alti sase turisti.Zece jandarmi montani intervin in sprijinul celor sapte, actiunea fiind una extrem de dificila, in conditiile in care in zona terenul este stancos, stratul de zapada are intre 1,5 si 1,7 metri siSeful IJJ Prahova, colonelul Mihai Coman, a declarat pentru News.ro ca jandarmii montani vor incerca sa-i coboare in rapel pe coarda de alpinism pe sase dintre turisti, in conditiile in care acestia se afla practic pe o stanca extrem de abrupta.