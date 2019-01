Numar record de interventii pentru salvamontisti, in acest weekend

Ziare.

"O zi de foc pentru cei peste 300 de salvamontisti prezenti la datorie pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, in zonele cu afluenta turistica mare si in cabinetele medicale ale bazelor si posturilor Salvamont. Au fost solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de accidente, cel mai mare din acest sezon de iarna", a anuntat, duminica dimineata, Salvamont Romania.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 101 apeluri de urgenta, astfel: 20 de apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, cate 10 apeluri pentru Salvamont Predeal si Salvamont Busteni, cate 9 solicitari pentru Salvamont Lupeni, Salvamont Sinaia si Salvamont Alba.De asemenea, au avut cate 5 interventii salvamontistii din Gorj, Cavnic si Caras-Severin. S-au mai primit 4 apeluri pentru Salvamont Baia Mare, 3 apeluri pentru Salvamont Mures, 4 apeluri pentru Salvamont Valcea, 4 apeluri pentru Salvamont Harghita, 2 apeluri pentru Salvamont Prahova-Azuga, 2 apeluri pentru Salvamont Petrosani, 2 apeluri pentru Salvamont Covasna, 3 apeluri pentru Salvamont Bran si cate un apel pentru Salvamont Borsa si Salvamont Cluj.S-au mai primit si 30 apeluri prin care se solicitau informatii despre starea partiilor, diferite zone montane si trasee turistice."Pana la finalul vacantei scolare salvamontisti vor ramane, cu efective sporite, zilnic, de serviciu pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna si in cabinetele medicale ale bazelor si posturilor Salvamont", au mai precizat salvamontistii.