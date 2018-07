O bunica de 72 de ani si nepotii ei au ramas blocati pe traseul Jepii Mici din Bucegi

Ziare.

com

Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, duminica seara, pentru recuperarea a trei turisti care au ramas blocati pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, a declarat pentru News.ro seful Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc.Potrivit acestuia, solicitarea a venit din partea a, care nu mai poate inainta din cauza epuizarii fizice.Cei trei au pornit din zona Caraiman catre statiunea Busteni in urma cu cinci ore si le-au transmis salvatorilor ca pe langa epuizarea fizica, incep sa ramana si fara sursa de lumina.La ora transmiterii acestei stiri actiunea de recuperare a celor trei este in desfasurare. S-a inserat, ploua si este ceata pe traseu.Traseul Jepii Mici este unul dintre cele mai periculoase si solicitante din Muntii Bucegi, in special la coborare, fiind inchis iarna si nerecomandat in general celor care nu au experienta, conditie fizica si echipament corespunzator.