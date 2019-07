O capra neagra, cu un picior fracturat, a fost carata in spate de salvamontisti

Ziare.

Animalul ajunsese in vecinatatea cabanei Malaiesti, unde turistii si salvatorii si-au dat seama ca este ceva in neregula cu el. Capra incerca sa sara, insa fara succes, potrivit Observatorul Prahovean Ion si Vlad Adamuta, tata si fiu, membri in echipa Salvamont Rasnov, au intervenit in acest caz si au carat capra neagra in spate pana in zona Glajarie, de unde a fost preluata de o masina si dusa la veterinar.Capra a fost operata si, in functie de modul in care se va recupera, specialistii vor decide unde poate supravietui in siguranta."Animalul este tanar, are undeva la trei ani, iar ca greutate cred ca vreo 50 de kilograme. Cand a fost chemata a venit spre cei de la Salvamont, parca a simtit ca au venit salvatorii ei", a declarat pentru sursa citata unul dintre martori.