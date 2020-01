O femeie a sunat la Salvamont ca sa ... i se recupereze telefonul scapat in rapa: Ce raspuns a primit

Ziare.

Dialogul a fost relatat pe pagina de Facebook a Salvamont Arges, iar cel care a postat a transmis un mesaj important pentru toti turistii: "Daca derapati cu autoturismul, dar nu sunteti raniti, daca va pierdeti telefonul, daca pica netul la cabana, va rugam sa nu apelati Salvamont. Ati putea bloca linia pentru o alarma reala".Desi relatarea e amuzanta, din ea reiese limpede cata ingrijorare a starnit initial apelul femeii, inainte ca salvamontistul sa afle ce fel de ajutor I se solicita.Iata postarea si dialogul purtat la telefon:"Din ciclul 'Hai sa ne distram impreuna!'Apel direct, astazi... o voce feminina, placuta, vioaie."-" Ma incordez si ma gandesc cine e de serviciu, pe cine stiu ca e disponibil azi..."-" Ups, imi zic, colegii de la Negoiu ar fi mai aproape, pana ajung cei din Cota 2000 si Balea Lac."-" Ei, si? Imi zic... ""..."- Zero, niciuna!" zic eu."-"- Imi pare rau, noi salvam oameni, nu cautam telefoane intr-un valcel inzapezit, sub Negoiu. Acul in carul cu fan e nimic fata de ce vreti dumneavoastra!""-"- Puteti plati un ghid montan ca sa va insoteasca pana acolo. Noi nu cautam telefoane contra cost..."Vizibil dezamagita, usor enervata, ma saluta si inchide.Morala: daca derapati cu autoturismul, dar nu sunteti raniti, daca va pierdeti telefonul, daca pica netul la cabana, va rugam sa nu apelati Salvamont. Ati putea bloca linia pentru o alarma reala.Drum bun, in siguranta, tuturor! "