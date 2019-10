Operatiune de salvare in Bucegi: 10 copii si 6 adulti au ramas blocati pe valea Jepilor Mari

Ziare.

com

Weekendul acesta a fost unul extrem de aglomerat pe munte. Sambata imagini filmate in zona Piatra Arsa, la jumatatea distantei dintre Babele si Cota 2000 aratau sute de masini incolonate.Si sambata salvamontistii au intreprins numeroase operatiuni de salvare."'Invazia turistica' de pe Platoul Bucegi a lasat in urma si victime . Pana la aceasta ora, salvamontistii din Busteni si Prahova au intervenit de 3 ori pentru acordarea primului-ajutor.Prima a fost aproape de Valea Priponului, unde un barbat a suferit o inflamare a tendonului lui Ahile. La cateva minute de la rezolvarea acestui caz, un copil a cazut la Babele cu capul de o piatra si a suferit un traumatism cranian cu sangerare.Nici nu am rezolvat bine cazul, ca am fost din nou solicitati la Vf. Omu, unde un biciclist a cazut si s-a ales cu multiple escoriatii si un umar dislocat. Tanarul a fost transportat la Piatra Arsa si predat unui echipaj smurd.Ziua inca nu s-a incheiat... Acum 5 minute am mai primit o solicitare de pe Jepii Mari, unde doi turisti au ramas blocati pe poteca pentru ca s-a intunecat si nu au lanterne. O echipa de salvatori pleaca acum dupa ei", scriau sambata seara pe Facebook cei de la Salvamont Busteni