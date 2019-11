Parlamentul a adoptat legea cainilor salvamont. Iata ce prevede

Ziare.

com

Proiectul de lege privind cainii salvamont reglementeaza cadrul legal privind unitatile canine de interventie la avalansa, constituite potrivit recomandarilor Comisiei Internationale de Salvare Alpina (ICAR-CISA).Astfel, unitatea canina de interventie la avalansa este echipajul compus dintr-un caine si salvamontistul/jandarmul sau, echipaj care a parcurs formele de pregatire specifice in cadrul Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, respectiv Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu, respectand intocmai regulamentul acestora si care a absolvit la zi verificarile anuale.Unitatile canine de interventie din cadrul serviciilor publice salvamont constituite in urma obtinerii brevetului eliberat de catre Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania vor fi integrate in serviciile publice Salvamont din zonele cu risc de avalansa prin incheierea unui contract de voluntariat sau de munca si vor fi puse, in caz de nevoie, la dispozitia Departamentului pentru Situatii de Urgenta si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta, la cererea acestora.La solicitare, unitatile canine de interventie din cadrul serviciilor publice salvamont pot participa si la alte actiuni care necesita resurse specifice, precum: cutremur, cautare de suprafata, fara a se limita la acestea.Conducatorul unitatii canine de interventie din cadrul serviciilor publice salvamont care este atestat salvator montan sau salvator de subteran beneficiaza de un spor la salariu de 20%, precum si de plata orelor suplimentare efectuate la antrenament sau in actiunile de cautare.Cainelui de serviciu din cadrul serviciilor publice salvamont i se asigura hrana sub forma uscata sau umeda. Hrana trebuie administrata tinand cont de: varsta, sex, talie, greutate, stare fiziologica, stare de sanatate, rasa, efortul depus, anotimp si in functie de caracteristicile tipului de hrana folosit. Hrana trebuie sa fie insotita de un document din care sa reiasa: caracteristicile, ingredientele, aditivii, analiza nutritionala, precum si instructiunile de hranire.Cainele de serviciu beneficiaza de asistenta medicala, tratamente medicale, vaccinari si deparazitari periodice.La scoaterea cainelui din serviciul activ din cadrul serviciilor publice Salvamont, conducatorul are dreptul absolut de adoptie gratuita, beneficiind in continuare de hrana asigurata de catre serviciul Salvamont, care a fost ultimul beneficiar al serviciului acestuia.Camera Deputatilor este for decizional, asa ca legea merge la Cotroceni pentru promulgare.