Pericol de avalansa in muntii Bucegi si Fagaras! Chiar si la Balea Lac riscul este mare

Risc insemnat de avalansa inseamna un risc de gradul trei pe o scara de la unu la cinci, sustin meteorologii.Sub altitudinea de 1.800 de metri, in muntii Bucegi si Fagaras riscul este mai mic, de gradul doi.Meteorologii estimeaza in urmatoarele 24 de ore o crestere a stratului de zapada cu pana la zece centimetri, pe creste.Salvamontistii si jandarmii montani au fost extrem de solicitati de Sarbatori, cand zeci de mii de turisi au ajuns la munte si s-au aventurat pe trasee.In Bucegi, jandarmii montani au salvat de pe munte mai multi turisti care au ramas blocati cu masinile in zapada , iar bilantul ultimei zile din 2017 arata ca salvamontistii au fost chemati de aproape 100 de ori in 24 de ore